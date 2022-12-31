‫يشهد توسع UnionPay International المستمر لشبكتها العالمية إصدار أكثر من 200 مليون بطاقة خارج البر الرئيسي الصيني

10 سنوات من تقديم خدمات الدفع العالمية المبتكرة

شنغهاي، 30 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — مع إصدار بطاقات UnionPay التي تتجاوز 200 مليون خارج البر الصيني، UnionPay International (UPI) تدخل عقدًا جديدًا من تقديم خدمات دفع عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة وآمنة عبر الحدود إلى أكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم. وقد توسع شركاء UPI من 60 عضوا أوليًا منذ إنشائها في عام 2012 إلى 2500 مؤسسة على الصعيد الدولي مع شبكة قبول تغطي حاليا 181 بلدًا ومنطقة، يُصدر 78 منها حاليا بطاقات UnionPay ، مما يضمن تقديم خدمات محلية ملائمة لعدد متزايد باستمرار من حاملي بطاقات UnionPay العالمية والتجار.

تعمل شركة UnionPay International على تحسين تجربة الدفع عبر الحدود بشكل كبير لحاملي البطاقات المحليين

على مدى العقد الماضي، طورت UPI بلا توقف تقنية الدفع المتطورة لمشاركة تجربة دفع جديدة عبر الحدود مع حاملي بطاقات UnionPay في كل ركن من أركان العالم. في الوقت الحالي، خارج البر الرئيسي الصيني، يقبل 38 مليون تاجر عالمي بطاقات UnionPay ، بزيادة أربعة أضعاف منذ عام 2012، مع إضافة أربعة ملايين تاجر جديد في عام 2022 وحده. بلغت معدلات قبول بطاقة UnionPay في APAC وأوروبا وأمريكا الشمالية 95% و 80% و 80% على التوالي، في حين يستخدم 22 مليون تاجر عبر الإنترنت في 200 دولة ومنطقة الآن UnionPay للمدفوعات.

خلال هذه السنوات العشر، تطور التحول الرقمي لصناعة المدفوعات العالمية بسرعة، وعجلت UPI بتكرار المنتجات وترقيات الخدمة لتلبية عادات الدفع المتغيرة باستمرار للعملاء الدوليين. بالتعاون الوثيق مع البنوك المركزية وشبكات التحويل الوطنية وتحالفات الدفع، شاركت UPI بنيتها التحتية المالية المبتكرة ومعاييره الفنية في بلدان مثل تايلاند والفلبين وأصبح معيارًا موحدًا عبر الحدود لشبكة الدفع الآسيوية.

يعكس التوسع العالمي لشركة UPI ابتكارها التكنولوجي والرقمي المثير للإعجاب

في السنوات الأخيرة، تم إطلاق تطبيق UnionPay الموحد للصناعة المصرفية التي تدعم UnionPay بدون تلامس، ورمز الاستجابة السريعة والمدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ، مما يعزز إلى حد كبير تجارب الدفع عبر الهاتف المحمول لحاملي البطاقات. بما في ذلك تطبيق UnionPay ، تم إطلاق أكثر من 170 محفظة إلكترونية قياسية من UnionPay خارج البر الرئيسي للصين، ويمكن لأكثر من 16 مليون تاجر دولي تجربة الراحة التي توفرها مدفوعات رمز الاستجابة السريعة أو “التمرير السريع”.

في عام 2018، تم إطلاق نسخة منطقة هونغ كونغ وماكاو الإدارية الخاصة من تطبيق UnionPay وفي غضون أربع سنوات، أصبحت واحدة من أشهر منتجات الدفع عبر الهاتف المحمول للمقيمين. يشمل الوصول إلى خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول من UnionPay خدمة Singapore’s PayLah! ، و Malaysia’s Boost , و Thailand’s K Plus ، فضلًا عن العديد من المنتجات الرائدة الأخرى. تكمن وراء هذه الإنجازات منصات الخدمة الفنية التابعة لـ UPI ، بما في ذلك المطور، وإصدار البطاقة السحابية، ومنصات خدمة السيناريوهات، والتي تقلل من الصعوبات الفنية والتكاليف للشركاء للوصول إلى خدمات الجوال UnionPay ، ودعم المزيد من المؤسسات المالية. كما انضمت شركات الاتصالات والتجزئة وغيرها من الشركات إلى النظام البيئي للدفع عبر الهاتف المحمول في UnionPay لتعزيز تجربة الدفع عبر الهاتف المحمول لحاملي البطاقات الدوليين.

تواصل UnionPay انتشارها العالمي على قدم وساق وستتوسع أكثر في العقد المقبل