بروشسل، 21 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ – انضمت “فولوكوبتر”، رائد التنقل الجوي الحضري (UAM) ، إلى مائدة أوساكا المستديرة، وهي مؤسسة تحرص على توفير التنقل الجوي الحضري في واحدة من أكثر المدن ازدحامًا في قارة آسيا. التزم مطور eVTOL (الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي) الألماني كجزء من المشاركة أيضًا بالطيران خلال معرض إكسبو 2025 في أوساكا كانساي. بالإضافة إلى وجود شريك ومستثمر طويل الأجل وهو الخطوط الجوية اليابانية (JAL)، حسث حجز مؤخرًا طائرة “فولوكوبتر”، تعمل “فولوكوبتر” على تسريع تنفيذ التزامها في اليابان مع التخطط لإجراء رحلات تجريبية عامة في مطلع عام 2023.

في 1 أكتوبر 2021، شاركت “فولوكوبتر” في مائدة أوساكا المستديرة. يوجد بمقاطعة أوساكا واحدة من أكبر مناطق الخليج الصناعي في آسيا، وهي موقع مثالي لإجراء الاختبار على مختلف الظروف البيئية. بصفتها مضيفة لمعرض إكسبو 2025 في أوساكا كانساي، فإن أوساكا لديها طموحات قوية لبدء أعمال التنقل الجوي الحضري بداية من هذا الحدث فصاعدًا.

تعمل اليابان منذ عام 2018 بشكل استباقي على تشكيل مستقبلها في مجال التنقل الجوي ووضع هدفًا طموحًا لتحقيق التسويق التجاري الكامل لعمليات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي (eVTOLs) بحلول عام 2030. تفتخر اليابان بخريطة طريق شاملة لشركات التنقل الجوي الحضري لتحقيق تلك الأهداف.

علاوة على ما تقدم، تتحد “فولوكوبتر” استراتيجيًا مع شركاء محليين ومنظمين في بداية عملية التسويق لتعزيز مكانتها في السوق. في الآونة الأخيرة، حجزت الخطوط الجوية اليابانية 100 طائرة من طراز فولوكوبتر (فولودرون و فولوسيتي) وحدة لاستخدامها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، بدأت فولوكوبتر في إجراء اتصالات مباشرة مع مكاتب الحكومة المحلية لمناقشة كيفية دعم منتجات فولوكوبتر للنظام البيئي المحلي.

صرّح فلوريان رويتر- الرئيس التنفيذي لشركة فولوكوبتر- قائلاً: “يشرفنا أن نجلس في طاولة أوساكا المستديرة وننطلق في رحلة نحو مرحلة مهمة من معرض إكسبو 2025 في أوساكا كانساي. كمّا يسمح لنا التزام اليابان وأوساكا بتسويق التنقل الجوي الحضري “UAM” ونهجها المفتوح بالمشاركة في ريادتها في مستقبل مجال التنقل. بصفتنا مطور الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي “eVTOL” الأول والوحيد في العالم مع وجود رحلات عامة ناجحة في العديد من القارات ووجود مجموعة من الطائرات متعددة الوظائف، فنحن على ثقة من أننا سنصبح جزءًا لا يتجزأ من نظام التنقل الجوي الحضري “UAM” البيئي المستقبلي في اليابان. كمّا أننا نرنو إلى تحسين الحياة في المناطق المكتظة بالسكان من خلال توفير خدمات التنقل الجوي الحضري “UAM” المستدامة.”

تلتزم فولوكوبتر بتقديم خدمات التاكسي الجوي في سنغافورة خلال السنوات الثلاث المقبلة، كمّا أعلنت عن تسليم 150 من منتجات فولوكوبتر إلى “جيلي” الصينية.

نبذة عن فولوكوبتر

تعمل فولوكوبتر على إنشاء أول شركة مستدامة وقابلة للتطوير في مجال التنقل الجوي الحضري حول العالم لتقديم خدمات التاكسي الجوية بأسعار معقولة للسلع والأشخاص إلى المدن الكبرى حول العالم. تقود فولوكوبتر ويتعاون مع الشركاء فيما يتعلق بالبنية التحتية والعمليات وإدارة الحركة الجوية لإنشاء النظام البيئي الضروري “لإضفاء الحيوية على التنقل الجوي في المناطق الحضرية”. كمّا يوجد مكاتب لفولوكوبتر في بروكسال وميونيخ وسنغافورة. جمعت الشركة إجمالي 322 مليون يورو من المستثمرين من الأسهم بما في ذلك Daimler، وGeely، وBlackRock، وIntel Capital. www.volocopter.com

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