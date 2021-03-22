‫شركة باي بيت تُضيفADA وDOT وUNI إلى عروضهاالهامشية من تيثرUSDT

سنغافورة – Media OutReach–22 مارس 2021 – لقد أعلنت اليوم منصةBybit (باي بيت) لتبادل مشتقات العملات الورقية المشفرة عن وصول ثلاتة أزواج جديدة من تيثر الدائمة المقومة بالدولار (USDT) للتداول لتقترن بكل من عملة كاردانو الرقمية (Cardano’s ADA) وعملة بولكا دوت (Polkadot’s DOT) وعملة يونيسواب (Uniswap’s UNI).

ويعد تقديم أزواج التداول الجديدة تلك التوسع الثاني لأسواق (باي بيت) في غضون عدة أسابيع، ويعقبها وصول العقود الآجلة لـ BTCUSD0625 يوم 11 مارس. وتنضم ADA/USDT وDOT/USDT وUNI/USDT إلى أزواج التداول الحالية الخطية والدائمة وهي BTC/USDT وETH/USDT وLINK/USDT وLTC/USDT وXTZ/USDT وBCH/USDT، إلى جانب الأسواق الدائمة والمستقبلية الارتجاعية لـ (باي بيت).

سيتمكنالمتداولونمنالاختياربين 1-25xرافعةماليةعلىهذهالعقودالجديدة. كما تسمحالعقودالخطيةبهامشUSDTللمتداولينباستخدامعملةتيثرالمستقرة (USDT) كضمان،حتىيتمكنوامنالاستفادةوقت حدوثتقلباتمعالحدّمنتعرضهملانخفاضالأسعار.

قالبنتشو،الشريكالمؤسسوالرئيسالتنفيذيلشركةBybit: “يسعدناأننكونقادرينعلىجلبهذهالعملاتالمطلوبةبشدةإلىمنصةالتداولالخاصةبناوأننقدملعملائناالمزيدمنالخيارات”. تشتهرBybitبالسيولةالمتميزة. لقدأجرينابحثًاوتحضيراتمكثفةللتأكدمنأنأسواقأزواجالتداولالجديدةهذهلنتخرج عن المألوف”.

نبذة تعريفية عن (باي بيت):

باي بيت عبارة عن منصة تداول خاصة لمشتقات العملات الإلكترونية المشفرة، تأسست في مارس عام 2018. وتوفر الشركة خدمات تداول عبر الإنترنت إلى عملاء التجزئة الأفراد من جميع أنحاء العالم، إلى جانب كبار التجار المحترفين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://www.bybit.com/

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