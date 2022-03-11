‫شركة Customertimes تُطلق مبادرة “صندوق رد الجميل لأوكرانيا”

نيويورك, 10 مارس 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Customertimes عن إطلاق “صندوق رد الجميل لأوكرانيا”، وهي مبادرة إنسانية لدعم الأشخاص الذين تأثروا على نحوٍ مباشر بالحرب الجارية في أوكرانيا.

سيتولى المجلس التنفيذي لشركة Customertimes إدارة الحساب المستقل لهذا الصندوق، وسيتمّ استخدام 100٪ من التبرّعات المجموعة لدعم جهود المتطوعين الميدانيين وتوفير السكن والأدوية والملابس والطعام لفريق الشركة في أوكرانيا المُشارك في جهود الإغاثة الإنسانية.

ومنذ إطلاقه في 3 مارس 2022، جمع “صندوق رد الجميل لأوكرانيا” تبرعات بقيمة تزيد على 95000 دولار أمريكي. كما وافق كبار المديرين التنفيذين في شركة Customertimes بصورة جماعية على التبرع برواتبهم المستحقة لشهر مارس للمساهمة في هذه الجهود.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال ديمتري سيدنيف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Customertimes: «أودّ شخصيًا أن أتوجه بالشكر والتقدير لجميع زملائنا وشركائنا الذين ساهموا في “صندوق رد الجميل لأوكرانيا”».

وأضاف: «تُساعد الأموال التي يجمعها الصندوق زملاءنا وأفراد أسرهم الذين تطوعوا في أوكرانيا وبولندا والمجر ورومانيا لتوفير الطعام والماء والملبس والسكن ووسائل المواصلات والنقل والمساعدات الطبية للأشخاص المتضررين من الحرب. كما تدعم شركتنا أعضاء فريقنا في أوكرانيا بشكل مباشر لضمان سلامتهم وحصولهم على الطعام والمأوى والإمدادات اللازمة لهم».

يمكن للراغبين في التبرّع تقديم تبرّعاتهم من خلال تطبيق Square أو عبر التحويلات المصرفية؛ وستقدّم الشركة تقريرًا مستقلًا عن كل دولار يتم إنفاقه من خلال هذا الصندوق. ولتوفير شفافية كاملة؛ سيتمّ نشر جميع المعلومات ذات الصلة بالصندوق على موقع الشركة الإلكتروني.

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عن شركة Customertimes

شركة Customertimes هي شركة استشارات وبرمجيات عالمية متخصّصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات الأكثر تطوّرًا لعملائها. وقد نفّذت الشركة أكثر من 4000 مشروع، ويعمل بها أكثر من 1600 خبير تكنولوجي متميّز؛ لذا فإنّ حلولها مصمّمة لمساعدة عملائها على تحقيق تحوّل حقيقي في أعمالهم، وتحقيق أقصى فائدة من استثماراتهم التكنولوجية. وقد كانت Customertimes من أوائل الشركات المشاركة في فضاء سيلز فورس للاستشارات والحلول التنفيذية في أوروبا الشرقية، وهي حائزة على العديد من الجوائز بوصفها شركة مطوّرة للمنتجات والحلول السحابية. يقع المقرّ الرئيسي للشركة حاليًا في مدينة نيويورك، ولديها مكاتب إقليمية في لندن، وباريس، وتورنتو، وكييف، وبوزنان، وريغا، وبودغوريتشا. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.customertimes.com ‏.