بوسطن, 29 يوليو 2021 /PRNewswire/ — أعلن مجلس إدارة شركة جون سنو عن تعيين مارغريت كروتي في منصب رئيس الشركة والرئيس التنفيذي القادم. وستخلف جويل لامستاين، الذي شغل منصب رئيس الشركة والرئيس التنفيذي منذ تأسيسه شركة جون سنو بالتعاون مع بيرت هيرشهورن في عام 1978.

ستتولى مارغريت رئاسة شركة جون سنو الربحية ومؤسسة جون سنو غير الهادفة للربح للأبحاث والتدريب ومؤسسة ورلد إيديوكيشن غير الهادفة للربح التابعة لها، نظرًا لما تحظى به من سجل حافل من القيادة والابتكار في القطاع غير الهادف للربح والقطاع الخاص على حد سواء في مجالات التعليم والصحة العامة.

ستنضم مارغريت إلى شركة جون سنو وورلد إيديوكيشن في يناير 2022 من منصبها رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسةPartnership with Children، وهي شركة تقدم خدمات الصحة المجتمعية وإدارة المدارس المجتمعية في مدينة نيويورك.

وقد علق جويل قائلًا: وجدنا في مارغريت شخصًا لديه معرفة بمجالات التنمية الاجتماعية والصحة الدولية والمحلية في الولايات المتحدة ورؤية ستساعد على النهوض بمؤسسة جون سنو والتعليم العالمي إلى المستقبل، مع رعاية الثقافة التي تشتهر بها مؤسسة جون سنو.

لقد قادت مارغريت سابقًا مبادرة إنقاذ الأطفال للحد من وفيات الأطفال والأمهات على الصعيد العالمي. كما أمضت سبع سنوات في مؤسسة إي إف التعليم أولًا (EF Education) وعملت في شركة ماكينزي وشركاه في جاكرتا بإندونيسيا.

تخرجت مارغريت من جامعة برينستون بدرجة البكالوريوس في التاريخ والدراسات الأميركية الأفريقية، وحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال وماجستير في الصحة العامة من جامعة كولومبيا. وهي تعمل في العديد من مجالس الصحة والتعليم، بما في ذلك مجالس الصحة في شبكة نورثويل هيلث، والمعهد الطبي المفتوح، وكلية الدراسات العليا للصحة العامة في جامعة المدينة، وسي تشانغ كابيتال بارتنرز، وصندوق المستشفيات المتحدة، ومنظمة أكسيس هيلث إنترناشيونال. وهي عضو في مجلس العلاقات الخارجية ومنظمة الرؤساء الشباب، وتعمل في العديد من فرق العمل الحكومية والمجالس الاستشارية للتعليم العالي، وترأس برنامج القادة الناشئين للقادة الشباب في القطاع الاجتماعي.

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تعتبر شركة جون سنووالشركة الفرعية غير الربحية التابعة لها، ومعهد جون سنو للأبحاث والتدريب، منظمات استشارية عالمية في مجال الصحة العامة تُكرس جهودها لتعظيم المساواة في خدمات الصحة وتحسين صحة الأفراد والمجتمعات، وتوفير بيئة حيث يمكن للأفراد المتحمسين متابعة هذه القضية.

للتواصل:

ماري كاثرين أراندا

[email protected]

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