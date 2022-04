A AI Week reúne a comunidade mundial de IA

Quatro dias de eventos com palestras de líderes em IA e aprendizado de máquina

EDMONTON, Alberta, April 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) divulgou o programa da AI Week , a ser realizada de 24 a 27 de maio em Edmonton, Canadá. Com mais de 20 eventos durante quatro dias espalhados por toda a cidade, a comemoração da excelência em IA de Alberta contará com uma palestra acadêmica de Richard S. Sutton, principal especialista em aprendizado de reforço, que discutirá futuras direções de pesquisa no campo.

A semana repleta de atividades também inclui painéis sobre as trajetórias da carreira de IA para crianças, IA para vantagem competitiva e a ética da IA; um mixer de carreira e talentos para a conexão dos candidatos à carreira de IA com as principais empresas; e um dia dedicado a um simpósio acadêmico com as mentes mais brilhantes em IA. Os eventos serão encerrados com uma festa em ‘casa’ em um local secreto a ser revelado em breve, e pela festa de rua do Amiiversary, marcando 20 anos de excelência em IA em Alberta. Saiba mais sobre o programa em www.ai-week.ca/program

“Nos últimos 20 anos, Alberta surgiu como um dos principais destinos do mundo para pesquisa e aplicação de IA”, disse Cam Linke, CEO do Amii. “A AI Week coloca um foco global em Alberta que irá receber de braços abertos a comunidade de IA de todo o mundo para que tenha a oportunidade de experimentar o que muitos no campo já sabem há muito tempo: que Alberta está na vanguarda da revolução da IA. A AI Week não é apenas uma comemoração dos 20 anos de excelência em IA – é o ponto de partida para os avanços nos próximos 20 anos.”

A AI Week é para todos, com sessões, eventos de networking e sociais para pessoas de todas as idades e nível de familiaridade com a IA. Alona Fyshe fará uma palestra especial sobre o que o Cérebro e a IA podem nos informar sobre eles, e Martha White fará uma apresentação sobre aplicações inovadoras de aprendizado de reforço. Uma palestra especial de IA em Saúde destacará o trabalho de Dornoosh Zonoobi e Jacob Jaremko, da Medo.ai , que usam o aprendizado de máquina em conjunto com a tecnologia de ultrassom para identificar bebês com displasia do quadril.

Eventos informais de networking e sociais ajudarão a criar conexões entre os membros das comunidades de pesquisa, indústria e inovação – bem como os iniciantes e entusiastas da IA. Enquanto isso, a festa de rua Amiiversary, realizada no Rice Howard Way, no centro de Edmonton, marcará 20 anos de excelência em IA em Alberta. A festa contará com a presença das principais figuras do cenário de IA, tecnologia e inovação de Edmonton.

A AI Week contará com a presença da comunidade de IA de todo o mundo, com mais de 500 candidatos a bolsas de viagem de mais de 35 países diferentes. Os candidatos aprovados, pesquisadores emergentes e profissionais da indústria terão a oportunidade de aprender ao lado de líderes no campo no AI Week Academic Symposium, que está sendo organizado pelos bolsistas do Amii da University of Alberta , uma das principais instituições acadêmicas do mundo em pesquisas de IA. O simpósio incluirá palestras e discussões entre os principais especialistas em IA e aprendizado de máquina, bem como demonstrações e apresentações de laboratório da comunidade Amii.

“Escolhi o Canadá em 2003 porque, na época, Alberta era um dos poucos lugares que investiam na criação de uma comunidade de pesquisadores em IA”, disse Richard S. Sutton, Conselheiro Científico Chefe da Amii, que também é professor da University of Alberta e um cientista de pesquisa distinto da DeepMind . “Quase vinte anos depois, fiquei impressionado com o quanto conseguimos avançar no campo da IA, não apenas aqui, mas em todo o mundo. Na AI Week poderemos comemorar essas conquistas e apresentar algumas das mentes mais brilhantes da IA.”

O evento está sendo organizado pela Amii, um dos institutos de IA do Canadá na Pan-Canadian AI Strategy e contará com parceiros de eventos e eventos liderados pela comunidade de todo o ecossistema de IA do Canadá. A AI Week é patrocinada em parte pelos nossos parceiros de eventos e patrocinadores de bolsas de talentos: AltaML , Applied Pharmaceutical Innovation , ATB , Attabotics , BDC , CBRE , CIFAR , DeepMind , DrugBank , Explore Edmonton , NeuroSoph , RBC Royal Bank , Samdesk , TELUS e University of Alberta .

Sobre o Amii

Um dos três centros de excelência em IA do Canadá e parte da Estratégia Pan-Canadense de IA, o Amii (Instituto de Inteligência de Máquinas de Alberta) é um instituto sem fins lucrativos com sede em Alberta que apoia a pesquisa líder mundial em inteligência artificial e aprendizado de máquina e traduz o avanço científico para a adoção da indústria. O Amii aumenta as capacidades de IA através de pesquisas avançadas, com ofertas educacionais excepcionais e consultoria para empresas – com o objetivo de desenvolver recursos internos de IA. Para mais informação, visite amii.ca .