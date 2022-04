A ascensão da nova tecnologia Dual Miners

HELSÍNQUIA, Finlândia, April 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Dualminers ( www.dualminers.com ) tem o prazer de anunciar a introdução oficial de três plataformas de mineração que têm o potencial de mudar o setor mundial de criptomoedas. A Dualminers utilizou a tecnologia de chip ASIC para criar três soluções pré-configuradas, que facilitam a utilização e prometem um retorno do investimento em menos de um mês, lideradas por alguns dos especialistas mais experientes do setor de mineração de criptomoedas.

DualPro, DualPro Max e o mais recente DualPremium são os produtos atuais da empresa, que suportam operações lucrativas na cadeia de blocos de sua escolha. Para mais informações, visite https://dualminers.com/ products

A equipa Dual Miner é composta por profissionais experientes do setor.

A Dual Miners é uma empresa de design e fabrico de chips sediada em Londres, com escritórios na Finlândia, na Coreia do Sul e na Austrália. Tem diversas equipas com um conhecimento profundo, entre outras coisas, da tecnologia de cadeias de blocos e de design tecnológico. A empresa fornece unidades de processamento gráfico aos consumidores, além de fornecer serviços de desenvolvimento de carteiras de criptomoedas. Em três continentes, a empresa tem escritórios. Devido à sua vasta experiência no mercado, a Dual Miners tem uma reputação sólida no campo das cadeias de blocos.

Ao efetar uma compra, o preço e a disponibilidade são elementos fundamentais a considerar.

Como resultado, a Dual Miners cobrirá as taxas de envio e de importação, permitindo que os consumidores não gastem mais do que o custo do dispositivo e obtenham tudo o que precisam para começar sem incorrer em taxas adicionais. Os nossos concorrentes foram derrotados nos seus respetivos mercados, e os consumidores já têm conhecimento disso. A sua capacidade de utilizar a nossa eletricidade ou de beneficiar dos preços incrivelmente baixos da nossa eletricidade foi frustrada. Apesar da nossa pequena dimensão, temos muito poder de mineração; em média, o DualPremium gera 60 TH/s para Bitcoin e 2,1 GH/s para Litecoin. “É uma situação em que se sai sempre a ganhar”, diz Michael Scott, Diretor Operacional e Diretor de Operações da Dual Miners.

Sobre a Dual Miners

A Dual Miners Inc. foi formada em 2015 com o objetivo de inventar e vender os primeiros e principais mineradores de criptomoedas duplos do mundo que utilizam a tecnologia SHA-256 ou Scrypt, respetivamente. Começámos com o DualPro, fornecendo mais potência a um custo menor do que as opções disponíveis anteriormente. A sede da Dual Miners situa-se em Londres, no Reino Unido, tendo a empresa escritórios em todo o mundo. No site www.dualminers.com, pode saber mais sobre a empresa.

Michael Scott