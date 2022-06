A Asda Stores Ltd seleciona a TrueCommerce para gerenciar sua iniciativa de transformação da empresa durante a separação do Walmart

COVENTRY, Reino Unido, June 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A TrueCommerce, fornecedora líder global de soluções de conectividade, integração e omnicanal de cadeia de suprimentos e parceiros comerciais, anunciou hoje que a Asda passou a usar a solução de habilitação de fornecedores baseada em EDI da TrueCommerce para gerenciar as comunicações com fornecedores.

Como a terceira maior rede de supermercados do Reino Unido, a Asda opera mais de 600 lojas de varejo. A marca também oferece seus produtos online na Asda.com, que atende 98% das residências no Reino Unido. A Asda é apoiada por 37 centros de distribuição e despacho e milhares de fornecedores.

Em fevereiro de 2021, a Asda foi vendida pelo Walmart aos Irmãos Issa e à TDR Capital. A venda levou a empresa a escolher um novo provedor de EDI para apoiar seu futuro como empresa independente: TrueCommerce.

“A TrueCommerce fez parte de um processo abrangente de RFP e foi selecionada com base em quatro fatores principais: capacidade de entender e atender aos requisitos de capacidade da Asda, confiança em aderir aos cronogramas do programa, profundo conhecimento e experiência, e competitividade comercial em geral”, disse Jenny Hopkins, Diretora Sênior da Asda.

Como parte do acordo, a TrueCommerce implementará uma plataforma de capacitação de fornecedores que atenderá às necessidades dos mais de 2.000 fornecedores que compõem toda a comunidade de fornecedores da Asda, com integração ao sistema SAP ERP da empresa. Como SAP Silver Partner, a solução da TrueCommerce oferece o mais alto nível de integração e automação com o sistema SAP.

A solução oferecida pela TrueCommerce possui recursos importantes que irão viabilizar que milhares de fornecedores da Asda, independentemente do tamanho ou maturidade técnica, se comuniquem facilmente com o varejista. Além de compatível com transações EDI, a plataforma de capacitação de fornecedores também inclui um portal web-EDI para uso por fornecedores não compatíveis com EDI. A plataforma da TrueCommerce também inclui integração totalmente gerencial com fornecedores e gerenciamento de comunicações para consultas de fornecedores relacionadas a EDI.

A experiência da TrueCommerce no mercado e na gestão de comunicações complexas da cadeia de suprimentos para empresas de nível empresarial viabilizarão uma transição perfeita para a Asda e para sua comunidade de fornecedores. Isso resultará em taxas mais altas de adoção que, por sua vez, sustentarão os esforços contínuos de comunicação do fornecedor da empresa.

Jenny destacou que: “Em parceria com a TrueCommerce, a Asda oferecerá um programa de EDI forte, estável, totalmente confiável e gerenciado de forma excelente aos nossos altamente valorizados fornecedores da Asda, não importa o quão grandes ou pequenos eles sejam!”

David Grosvenor, Diretor Administrativo da TrueCommerce Europe, disse: “Gostaria de agradecer à Jenny e à equipe da Asda por sua cooperação neste processo. Nossas equipes da TrueCommerce têm o prazer de começar a trabalhar com a Asda e ajudar a fortalecer ainda mais seus negócios no cenário de varejo do Reino Unido.”

Sobre a Asda Stores Ltd

Fundada na década de 1960 em Yorkshire, a Asda é o terceiro maior supermercado da Grã-Bretanha. Colegas dedicados atendem clientes da rede de lojas e serviços online, incluindo supercentros, superlojas, supermercados, lojas de móveis e decoração, postos de gasolina e depósitos em todo o Reino Unido. A Asda foi adquirida pela Issa TDR do Walmart em 2020.

Sobre a TrueCommerce

A TrueCommerce é a forma mais completa de conexão da sua empresa com toda a cadeia de suprimentos, com total integração, desde EDI, gerenciamento de estoque, até atendimento, fachadas digitais e mercados. Revolucionamos a visibilidade e a colaboração da cadeia de suprimentos, ajudando as organizações a aproveitar ao máximo suas iniciativas omnicanal por meio da conectividade P2P de negócios, gerenciamento de pedidos, reabastecimento colaborativo, atendimento inteligente, análise multifuncional e gerenciamento de informações de produtos.

A TrueCommerce Global Commerce Network viabiliza a conexão das empresas com mais de 160.000 varejistas, distribuidores e provedores de serviços de logística. Como provedora de serviços totalmente gerenciado, também gerenciamos a integração de novos parceiros comerciais, bem como a gestão contínua de mapeamento específico de parceiros, alterações de rotulagem e monitoramento de comunicações. É por isso que milhares de empresas – desde as startups até as da Fortune 100 global de vários setores – dependem de nós.

TrueCommerce: Negócios em todas as direções

Para mais informação, visite TrueCommerce .

Contato com a Mídia

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce. com