A Curia nomeia Philip Macnabb como Diretor Geral

ALBANY, N.Y., March 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Curia, uma organização líder contratual em pesquisa, desenvolvimento e fabricação, anunciou hoje que Philip Macnabb foi nomeado como Diretor Geral, sucedendo John Ratliff.

“Em nome do Conselho de Administração, agradecemos John Ratliff pelo tremendo progresso que a Curia fez durante seu mandato”, disse Sean Cunningham, Diretor Administrativo, GTCR e William McMullan, Diretor Administrativo, Carlyle. “Temos o prazer de receber Phil, um executivo experiente que tem um histórico impressionante de concentrar as empresas em sua proposta de valor central, melhorando a experiência do cliente e construindo organizações com valor real e sustentável. A Curia está bem posicionada no crescente mercado de CDMO, e estamos entusiasmados com sua perspectiva sob a liderança de Phil”.

Sr. Macnabb comentou: “A Curia é uma empresa única com profunda experiência científica em sua oferta de ponta a ponta. Temos pessoas incríveis na comunidade global da Curia, altamente motivadas pelo nosso nobre propósito de melhorar a vida dos pacientes. Seguindo em frente, vamos nos concentrar na criação de valor sustentável para clientes e funcionários.”

Macnabb se junta à Curia tendo passado anos em cargos de liderança em várias empresas no setor da saúde. Antes disso, Macnabb ocupou cargos seniores nos segmentos da tecnologia, distribuição e produtos de consumo. Ele recebeu um MBA da Universidade de Chicago e um BS em Administração de Empresas da Universidade Purdue.

Sobre a Curia

A Curia é uma organização líder contratual em pesquisa, desenvolvimento e fabricação, fornecendo produtos e serviços de P&D através de fabricação comercial a clientes farmacêuticos e biofarmacêuticos. Os quase 4000 funcionários da Curia em 29 locais nos Estados Unidos, Europa e Ásia ajudam seus clientes a passar da curiosidade para a cura. Saiba mais em CuriaGlobal.com .

Contato corporativo:

Sue Zaranek

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@ CuriaGlobal.com

A foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ d1ee2752-5afe-44c8-ab11- 33a29f2137f0

GlobeNewswire Distribution ID 8790864