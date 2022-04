A Dual Miners apresenta oficialmente 3 plataformas de mineração

HELSÍNQUIA, Finlândia, April 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Dual Miners ( www.dualminers.com/ ) ultrapassou a marca de 20 milhões de USD em pré-encomendas. A Dual Miners anunciou a introdução oficial de três plataformas de mineração que têm o potencial de mudar a indústria mundial de criptomoedas.

A Dual Miners utilizou a tecnologia de chip ASIC para criar três soluções pré-configuradas, que facilitam a utilização e prometem um retorno do investimento em menos de um mês, lideradas por alguns dos especialistas mais experientes do setor de mineração de criptomoedas.

De acordo com uma declaração, o DualPro, o DualPro Max e o mais recente DualPremium são os produtos atuais da empresa, que suportam operações lucrativas na cadeia de blocos (blockchain) escolhido.

A Dual Miners é uma empresa de design e fabrico de chips sediada em Londres, com escritórios na Finlândia, na Coreia do Sul e na Austrália. Tem diversas equipas com um conhecimento profundo, entre outras coisas, da tecnologia de cadeias de blocos e de design tecnológico.

A empresa fornece unidades de processamento gráfico aos consumidores, além de fornecer serviços de desenvolvimento de carteiras de criptomoedas. Em três continentes, a empresa tem escritórios. Devido à sua vasta experiência no mercado, a Dual Miners tem uma reputação sólida no campo das cadeias de blocos.

Como resultado, a Dual Miners cobrirá as taxas de envio e de importação, permitindo que os consumidores não gastem mais do que o custo do dispositivo e obtenham tudo o que precisam para começarem sem incorrer em taxas adicionais.

Sobre a Dual Miners

A Dual miners, que se auto intitula como a primeira empresa de mineração dupla do mundo, foi fundada em 2015 com o objetivo de desenvolver e vender as primeiras mineradoras duplas de criptomoedas líderes do mundo que utilizam a tecnologia SHA-256 ou Scrypt, respetivamente. Com o DualPro, propusemo-nos fornecer mais potência a um custo menor do as opções anteriormente disponíveis. A Dual Miners tem a sua sede em Londres, Reino Unido, e mantém escritórios por todo o mundo. No site www.dualminers.com , pode saber mais sobre a empresa.

