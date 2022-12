Activant la « Vision 2040 d’Oman », PowerChina établit de nouvelles normes en matière d’énergie renouvelable avec le projet photovoltaïque Ibri à Oman

Selon un rapport publié récemment par le World Government Summit, Oman, la Jordanie, la Tunisie, les Émirats arabes unis, l’Algérie et le Maroc ont pris l’initiative d’atteindre 60 % des Objectifs de développement durable (ODD) pour 2030.

Depuis le lancement de la « Vision 2040 d’Oman », Oman encourage la coopération internationale dans le domaine des énergies renouvelables. En janvier 2022, le plus grand projet d’énergie renouvelable d’Oman, le projet photovoltaïque Ibri d’Oman, entrepris par PowerChina, a été achevé.

Il s’agit du plus grand projet photovoltaïque d’Oman à l’heure actuelle ; sa puissance installée atteint les 607 MW et la production annuelle d’électricité atteint les 1 598 GWh, ce qui peut couvrir la consommation annuelle d’électricité de 50 000 ménages locaux. Il est crucial de sécuriser l’approvisionnement en énergie et de diversifier la structure énergétique d’Oman.

La construction d’une centrale photovoltaïque à grande échelle dans le désert nécessite non seulement de tenir compte des températures extrêmes en été, mais aussi des conditions géologiques complexes et des tempêtes de poussière. Pendant les tempêtes, une épaisse couche de poussière s’accumule sur les panneaux photovoltaïques, ce qui diminue l’efficacité de la production d’énergie.

Pour faire face aux tempêtes de poussière, l’équipe du projet a fait une tentative innovante : installer des robots de nettoyage intelligents sur les panneaux. Les robots nettoieront automatiquement la poussière qui recouvre les panneaux. Ce projet combine pour la première fois le système de suivi photovoltaïque et le système de nettoyage automatique ; il améliore grandement l’efficacité de la production d’énergie et réduit les coûts d’exploitation et d’entretien, établissant de nouvelles normes pour l’exploitation et l’entretien des centrales électriques à grande échelle au Moyen-Orient.

PowerChina a obtenu 41 brevets pour des inventions et des modèles d’utilité, terminé une monographie et a publié 8 articles scientifiques dans le cadre de ce projet. Dans le même temps, l’énergie propre produite par le projet photovoltaïque Ibri d’Oman devrait réduire les émissions de carbone de 340 000 tonnes par an, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique et à atteindre la neutralité carbone.