D’autres études in vitro visant à déterminer l’activité de neutralisation de l’ADG20 contre Omicron sont en cours

Soumissions d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de l’ADG20 prévues pour la prévention et le traitement de la COVID-19 au milieu de l’année 2022

Le développement des stocks se poursuit en prévision d’une EUA au cours du second semestre 2022, avec 4 millions de doses qui pourront être distribuées au cours des deux prochaines années

WALTHAM, Massachussett, 30 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Adagio Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ADGI), une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions à base d’anticorps pour les maladies infectieuses présentant un potentiel pandémique, a fourni aujourd’hui des informations liées au potentiel de son principal anticorps contre le SARS-CoV-2, ADG20, pour traiter le variant du SARS-CoV-2, Omicron, ainsi que d’autres variants préoccupants connus. L’ADG20 est un produit candidat expérimental à base d’anticorps monoclonal (mAb) conçu pour fournir une activité neutralisante large et puissante contre le SARS-CoV-2, y compris les variants préoccupants, pour la prévention et le traitement de la COVID-19 avec une durée potentielle de protection pouvant aller jusqu’à un an en une seule injection.

« L’échelle mondiale continue de la pandémie de COVID-19 a conduit à des niveaux accrus de pression immunitaire sur le virus, ce qui entraîne l’émergence de variants contenant des mutations associées à un échappement provenant des classes courantes d’anticorps neutralisants induits par une infection naturelle ou une vaccination. Contrairement à la plupart des anticorps actuellement disponibles dans le cadre de l’EUA, il a été démontré que l’ADG20 ciblait un épitope hautement conservé parmi les sarbecovirus du clade I, qui n’est pas facilement ciblé par la réponse endogène des anticorps neutralisants », a déclaré Laura Walker, Ph.D., co-fondatrice et directrice scientifique d’Adagio. « En raison de la nature hautement conservée et immunorécessive de l’épitope reconnu par l’ADG20, nous prévoyons que l’ADG20 conservera son activité contre Omicron, comme nous l’avons observé dans les modèles in vitro avec tous les autres variants préoccupants identifiés précédemment. En outre, aucune des mutations présentes dans la protéine spike du variant Omicron n’a été associée à un échappement de la neutralisation de l’ADG20. L’ADG20 a été conçu pour une activité puissante et largement neutralisante en prévision à la fois de l’évolution antigénique rapide du SARS-CoV-2 et de l’émergence de futurs virus semblables au SARS présentant un potentiel pandémique. »

« L’ADG20 a été conçu de manière unique pour combiner l’ampleur, la puissance et la durée de la protection contre le SARS-CoV-2 jusqu’à un an en une seule injection. Nous avions ainsi anticipé que le SARS-CoV-2 continuerait d’évoluer et rendrait potentiellement obsolètes certains premiers traitements et vaccins », a déclaré Tillman Gerngross, Ph.D., co-fondateur et président-directeur général d’Adagio. « Nos essais cliniques mondiaux avancent, avec des soumissions potentielles d’EUA au milieu de l’année 2022, à la fois pour la prévention et le traitement de la COVID-19. Nous continuons à communiquer avec la FDA et d’autres organismes de réglementation et agences gouvernementales pour discuter de l’accélération potentielle des plans de développement et de la nécessité d’un portefeuille de solutions thérapeutiques en vue de lutter contre la pandémie de COVID-19. »

Compte tenu de l’importante crise sanitaire potentielle résultant de l’émergence d’Omicron, Adagio mène un certain nombre d’activités visant à soutenir l’utilité de l’ADG20 dans la réponse apportée à ce nouveau variant préoccupant, notamment :

Mener des études in vitro pour évaluer l’activité neutralisante et de liaison prévue de l’ADG20 contre Omicron. Les données initiales de ces études sont attendues d’ici la fin de l’année ; et

Recruter des patients dans l’essai de Phase 2/3 sur le traitement de la COVID-19 d’Adagio, connu sous le nom de STAMP, sur plusieurs sites cliniques en Afrique du Sud (en plus des efforts d’essais cliniques en cours à l’échelle mondiale) dans le but de générer des données cliniques pour l’ADG20 contre les infections dues au variant Omicron.

Sur la base des données générées, Adagio prévoit de collaborer avec les autorités sanitaires et les agences gouvernementales afin d’accélérer le développement et la fourniture de l’ADG20 pour lutter contre le SARS-CoV-2 et ses variants préoccupants.

L’ADG20 et les variants préoccupants

La réponse des anticorps neutralisants induite par l’infection au SARS-CoV-2 et la vaccination est dominée par trois catégories d’anticorps dirigés contre le domaine de fixation au récepteur (RBD) (Classe 1, Classe 2 et Classe 3), qui partagent souvent des mutations d’échappement communes. Le nouveau variant Omicron (B.1.1.529) identifié en Afrique du Sud contient des mutations associées à la résistance à une grande proportion de ces anticorps couramment induits, qui peuvent être dues à la pression immunitaire sur ces sites antigéniques. Les données pour la plupart des anticorps disponibles dans le cadre de l’EUA ou du développement clinique à un stade avancé montrent qu’ils ciblent l’une de ces trois régions antigéniques dominantes au sein du RBD.

Des études in vitro ont montré que l’ADG20 se lie à un épitope hautement conservé au sein du RBD, qui n’est ciblé par aucune des classes courantes d’anticorps neutralisants induits par l’infection au SARS-CoV-2 et la vaccination. Ainsi, contrairement à de nombreux autres anticorps au stade clinique, qui ont été isolés de patients atteints de la COVID-19 et reconnaissent les épitopes également ciblés par des anticorps neutralisants endogènes, la pression immunitaire est limitée sur le site de liaison de l’ADG20. L’épitope de l’ADG20 est resté conservé dans 99,99 % de près de 4 millions de séquences virales du SARS-CoV-2 pleine longueur déposées dans la base de données GISAID au 15 octobre 2021 et, comme le montrent les études in vitro, l’ADG20 conserve son activité contre les variants préoccupants précédents, y compris Alpha, Bêta, Delta et Gamma. Pour le variant Omicron, aucune des mutations présentes dans la protéine spike n’est associée à un échappement de la neutralisation de l’ADG20. Sur la base des études structurelles et de cartographie des épitopes publiées, Adagio prévoit que l’ADG20 conservera une activité neutralisante contre le variant Omicron tandis que d’autres produits mAb pourraient perdre une activité substantielle par rapport à ce variant.

Des données in vitro précédemment divulguées ont démontré une activité neutralisante conservée de l’ADG20 contre un panel diversifié de variants du SARS-CoV-2 en circulation, y compris les variants récemment apparus Lambda, Mu et Delta plus. Les résultats de ces études in vitro ont montré notamment que l’ADG20 exerce une puissante activité neutralisante contre tous les variants du SARS-CoV-2 préoccupants testés, y compris ceux qui présentent une sensibilité réduite aux produits mAb actuellement disponibles dans le cadre d’une EUA ou à un stade avancé de développement.

À propos de l’ADG20

L’ADG20, un anticorps monoclonal expérimental ciblant la protéine spike du SARS-CoV-2 et des coronavirus connexes, progresse par le biais d’essais cliniques mondiaux aux fins de la prévention et du traitement de la COVID-19, la maladie provoquée par le SARS-CoV-2. L’ADG20 a été conçu et élaboré en vue d’offrir de puissantes et vastes capacités de neutralisation du SARS-CoV-2 et des autres sarbecovirus du clade 1 permettant de cibler un épitope bien conservé dans le domaine de fixation du récepteur. L’ADG20 a également été conçu pour fournir une demi-vie prolongée pour une protection durable. L’ADG20 a démontré une puissante activité neutralisante contre le virus SARS-CoV-2 original, les variants préoccupants du SARS-CoV-2, Alpha, Bêta, Delta et Gamma, d’autres variants du SARS-CoV-2 à ce jour, et d’autres virus similaires au SARS dans des études précliniques. L’ADG20 est administré dans le cadre des essais cliniques par une seule injection intramusculaire. À ce jour, l’ADG20 a été bien toléré dans un essai de phase 1 sans signaux d’innocuité identifiés au cours d’un suivi d’au moins trois mois dans toutes les cohortes. L’utilisation de l’ADG20 n’a été approuvée dans aucun pays, par ailleurs, l’innocuité et l’efficacité n’ont pas encore été établies.

À propos d’Adagio Therapeutics

Adagio (Nasdaq : ADGI) est une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions à base d’anticorps pour les maladies infectieuses présentant un potentiel pandémique, y compris la COVID-19 et la grippe. Le portefeuille d’anticorps de la société a été optimisé grâce aux capacités de pointe d’Adimab en matière d’ingénierie d’anticorps et est conçu pour fournir aux patients et aux cliniciens une combinaison potentielle inégalée de puissance, d’ampleur, de protection durable (grâce à l’extension de la demi-vie), de faisabilité de fabrication et de prix abordable. Le portefeuille d’anticorps contre le SARS-CoV-2 d’Adagio comprend plusieurs anticorps fortement neutralisants non concurrents dotés d’épitopes de liaison distincts, dirigés par l’ADG20. Adagio a conclu avec des sous-traitants tiers un contrat portant sur des capacités de fabrication pour la production de l’ADG20 afin de soutenir l’achèvement des essais cliniques et le lancement commercial initial, garantissant ainsi une large accessibilité potentielle aux populations du monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.adagiotx.com.

