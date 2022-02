Amii invite le monde à participer à l’AI Week avec 100 000 dollars en bourses de voyage

Les chercheurs et les experts en IA appliquée sont invités à découvrir Edmonton en mai 2022

EDMONTON, Alberta, 18 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — En prévision de l’ AI Week , qui se déroulera du 24 au 27 mai 2022, l’ Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) a annoncé les premiers 100 000 dollars en bourses de voyage pour les jeunes chercheurs et professionnels de l’intelligence artificielle (IA) appliquée dans le monde entier. Le programme Global Talent Bursary permettra à plus de 500 invités de participer à l’IA Week à Edmonton, en Alberta, au Canada. Pour plus d’informations et pour postuler, rendez-vous sur www.ai-week.ca/talent- bursaries .

« Alors que nous nous préparons à célébrer 20 ans d’excellence dans la recherche sur l’IA, je suis ravi d’avoir l’occasion d’inviter le monde à l’IA Week. Le programme Global Talent Bursary la rend financièrement viable pour un plus grand nombre de nos pairs, anciens élèves et collaborateurs qui viendront à la conférence. Il offre également un accès incroyable à notre riche communauté pour planifier de futurs projets. J’espère que vous postulerez et assisterez à l’AI Week pour trouver votre prochain poste, en savoir davantage sur un domaine de recherche dynamique et trouver des collaborateurs pour lancer une startup », a déclaré Cam Linke, PDG d’Amii.

Les bénéficiaires de la Global Talent Bursary se verront offrir un accès exclusif à des événements lors de l’IA Week, y compris au symposium universitaire présentant le contenu de membres éminents de la communauté de chercheurs de premier plan de l’Amii, des rencontres professionnelles « Career Mixer » VIP et bien plus encore. En outre, l’Amii est heureux d’offrir des bourses mondiales Global Talent Bursaries à des individus appartenant à des groupes généralement sous-représentés dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), des nouveaux immigrants au Canada et des individus issus de communautés rurales. Les demandes sont effectuées sur la base de l’auto-identification.

Les bénéficiaires auront également accès à une conférence spéciale de l’IA Week de Richard S. Sutton, conseiller scientifique en chef, membre et titulaire d’une chaire en IA Canada-CIFAR chez l’Amii. L’un des leaders mondiaux dans le domaine du renforcement de l’apprentissage, le Dr Sutton, est un chercheur reconnu chez DeepMind et l’un des plus grands penseurs au monde sur l’IA, l’esprit et ce que cela signifie être intelligent.

« Je vous invite à nous rejoindre pendant quatre jours d’ateliers, d’événements sociaux, d’événements éducatifs, lors desquels des experts et des étudiants se rencontreront et visiteront l’écosystème d’Edmonton. Nous proposons des bourses de voyage aux chercheurs de tous types en début de carrière, et nous sommes ravis de rencontrer des gens et d’en apprendre un peu sur l’IA ensemble », a déclaré M. Sutton.

La première IA Week présentée par l’Amii est une célébration de quatre jours des 20 années d’excellence de l’Alberta en matière d’IA et d’apprentissage automatique. L’événement se déroulera du 24 au 27 mai 2022 à Edmonton, avec une série d’événements de premier plan en présentiel, hybrides et numériques. Avec une programmation s’adressant à tous les publics, l’événement marque le 5e anniversaire de l’Amii et le 20e de la création du centre de recherche Amii à l’université de l’Alberta. Pour obtenir des mises à jour et des annonces, rejoignez la Liste des initiés de l’IA Week à l’adresse www.ai-week.ca .

La célébration comprendra une variété d’événements et de programmes axés sur l’IA et l’apprentissage automatique. Les publics de tous âges auront l’occasion d’interagir avec les chefs de file de l’IA dans les domaines de la recherche et de l’industrie, d’explorer la promesse et les possibilités de la technologie et de s’immerger dans la science de l’IA et de l’apprentissage automatique. Avec des centres d’intérêts tant pour les experts que pour les débutants, les événements et les activités comprennent :

Des discours liminaires, présentations et discussions informelles pour toute une gamme de niveaux de connaissances

Un symposium universitaire soulignant l’excellence de la recherche en IA de l’Alberta

Des rencontres professionnelles sur l’IA mettant en relation les demandeurs d’emploi et les employeurs potentiels

Des sessions K-12 explorant les carrières futures dans l’IA

Des séries d’événements communautaires organisées par des organisations partenaires

Des évènements sociaux, professionnels, de réseautage, etc.

L’IA Week présentée par l’Amii aura lieu du 24 au 27 mai 2022 dans une variété de sites à travers Edmonton. Cette année marquera l’édition inaugurale de ce qui deviendra une célébration annuelle de la communauté de l’IA de l’Alberta. Restez informé(e) des annonces et de la programmation en rejoignant la liste des initiés de l’IA Week à l’adresse www.ai-week.ca .

À propos de l’Amii

L’un des trois centres d’excellence en matière d’IA du Canada dans le cadre de la stratégie pancanadienne en matière d’IA, l’Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) est un institut à but non lucratif basé en Alberta qui soutient la recherche de premier plan dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique et traduit les progrès scientifiques en adoption de l’industrie. L’Amii développe ses capacités en matière d’IA en faisant progresser la recherche de pointe, en proposant des offres éducatives exceptionnelles et en fournissant des conseils commerciaux, le tout dans le but de développer ses capacités internes en matière d’IA. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site amii.ca .