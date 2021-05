Analytica Anuncia Expansão do Enhanced Infusion System (Sistema de Infusão Aprimorada) no Oriente Médio

Analytica assina acordo com a Marwa de distribuição, marketing e vendas do Enhanced Infusion System (EIS) no Egito, Bahrein, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

O sistema de infusão de suplemento por IV patenteado reduz o risco de infecção e embolia e economiza tempo da equipe médica para um custo total geral mais baixo do que o equipamento e as práticas existentes.

BRISBANE, Austrália, April 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Analytica Limited (ASX:ALT), desenvolvedora australiana do Enhanced Infusion System (EIS) e do sistema de exercícios do assoalho pélvico PeriCoach® para tratamento de incontinência urinária de esforço, fechou um acordo com o Escritório de Exportação e Importação de Suprimentos Médicos (Marwa) da Marwa de distribuição, comercialização e venda do EIS para sistemas hospitalares no Egito, Bahrein, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

A tecnologia EIS foi desenvolvida pela Analytica sob os nomes de projeto AutoStart e AutoFlush e foi vendida na Austrália com o nome comercial FirstFlow™,¹ sob licença limitada. O EIS combina as tecnologias patenteadas AutoStart e AutoFlush em uma solução simples com preço baixo.

O sistema de boia patenteado reinicia automaticamente o fluxo de fluido por IV após a administração do medicamento, economizando o tempo dos profissionais de saúde, reduzindo os custos hospitalares e prevenindo os eventos adversos associados à embolia aérea e à falha dos Cateteres Intravenosos Periféricos (PIVC). O EIS reage imediata e silenciosamente, sem intervenção ou programação. Ele pode ser adaptado a qualquer projeto de sistema de infusão existente e funciona em harmonia e melhora a capacidade de qualquer bomba de infusão ou sistema de infusão de ‘bolsa’, independentemente da sofisticação.

O uso do EIS viabiliza um sistema de infusão completamente fechado, com integridade alcançada pela redução das interações que se acredita causarem complicações mecânicas e vasculares, bem como uma boa prática de lavagem e/ou patência.

O EIS tem um registro TGA ARTG australiano e aprovação USFDA 510(k). Ele é totalmente compatível com o sistema de infusão ISO 8536 e outras normas relevantes.

A EIS pode reduzir significativamente os riscos legais, abordando múltiplos fatores que podem afetar pacientes, clínicos e hospitais, incluindo:

Embolia Aérea – O EIS tem uma válvula flutuante grande e pesada, garantindo vedação completa a longo prazo. A válvula flutuante exclusiva mantém uma vedação mesmo em ângulos extremos (até 60 graus da horizontal), tornando o dispositivo utilizável em ambulâncias, situações de recuperação e militares, e reduzindo o risco de mortalidade e morbidade associadas à embolia aérea.

– O EIS tem uma válvula flutuante grande e pesada, garantindo vedação completa a longo prazo. A válvula flutuante exclusiva mantém uma vedação mesmo em ângulos extremos (até 60 graus da horizontal), tornando o dispositivo utilizável em ambulâncias, situações de recuperação e militares, e reduzindo o risco de mortalidade e morbidade associadas à embolia aérea. Sistema de Entrega Aberto/Fechado – A porta de acesso sem agulha é o único ponto de entrada, com apenas uma seringa necessária por evento de medicamento. O uso de uma bolsa de IV de 1 l existente exige troca menos frequente do que com as bolsas pré-misturadas de 100 ml, economizando tempo e dinheiro e reduzindo o risco de contaminação e infecção.

– A porta de acesso sem agulha é o único ponto de entrada, com apenas uma seringa necessária por evento de medicamento. O uso de uma bolsa de IV de 1 l existente exige troca menos frequente do que com as bolsas pré-misturadas de 100 ml, economizando tempo e dinheiro e reduzindo o risco de contaminação e infecção. Lavagem da Seringa – Este recurso elimina a necessidade da introdução de uma seringa de lavagem adicional e bolus. A lavagem previne interações entre aplicações de fluidos/medicamentos incompatíveis, reduzindo assim o risco de contaminação cruzada e fortalecendo o controle da infecção.

– Este recurso elimina a necessidade da introdução de uma seringa de lavagem adicional e bolus. A lavagem previne interações entre aplicações de fluidos/medicamentos incompatíveis, reduzindo assim o risco de contaminação cruzada e fortalecendo o controle da infecção. Lavagem do Cateter – Este recurso reduz o risco de falha do PIVC com o reinício automático e imediato do fluxo de IV após a administração do medicamento, permitindo o fluxo de manutenção contínua para a linha de lavagem e o cateter. Isso também mantém a permeabilidade do cateter, impedindo a oclusão luminal interna.

– Este recurso reduz o risco de falha do PIVC com o reinício automático e imediato do fluxo de IV após a administração do medicamento, permitindo o fluxo de manutenção contínua para a linha de lavagem e o cateter. Isso também mantém a permeabilidade do cateter, impedindo a oclusão luminal interna. Diluição Medicamentosa – O recurso Interrupted Therapy (Terapia Interrompida) permite a introdução de medicamentos através do EIS para medir com precisão a mistura de fluidos por IV em vez de válvulas e bolsas de 3 vias.

– O recurso Interrupted Therapy (Terapia Interrompida) permite a introdução de medicamentos através do EIS para medir com precisão a mistura de fluidos por IV em vez de válvulas e bolsas de 3 vias. Risco de Infecção – Estudos observacionais demonstram alta incidência de não conformidade com o protocolo de lavagem e lavagem das mãos. O EIS limita o acesso e a oportunidade de infecção.

– Estudos observacionais demonstram alta incidência de não conformidade com o protocolo de lavagem e lavagem das mãos. O EIS limita o acesso e a oportunidade de infecção. Pressão da Lavagem – A lavagem do cateter com bolus pode variar de acordo com o tamanho e a pressão da seringa. O design proprietário da boia garante pressão de lavagem constante, reduzindo o risco de falha do PIVC.

Dadas as características de saúde e redução de risco legal do EIS, o mercado de cuidados hospitalares domiciliares representa uma oportunidade de crescimento global. O EIS é compacto, robusto e não requer uma bomba ou fonte de energia, o que o torna adequado para necessidades de recuperação, militares e do terceiro mundo, sem comprometer o risco.

Para ver um vídeo sobre a operação e as características do EIS, clique aqui .

O Diretor da Marwa tem vasta experiência com o sistema de saúde egípcio, na qualidade de consultor e subsecretário de saúde das Egyptian Health Insurance Organization Clinics (Clínicas da Organização Egípcia de Seguro de Saúde – HIO), bem como cargos de liderança no Ministério da Saúde egípcio.

“A Marwa apresentou uma oportunidade convincente com profissionais experientes para levar o Enhanced Infusion System (EIS) da Analytica para um mercado grande e crescente no Oriente Médio” , disse o Dr. Michael Monsour, Presidente da Analytica Ltd. “Estamos prontos para trabalhar com a Marwa na expansão do uso da nossa tecnologia EIS exclusiva.”

Para mais informação sobre a Analytica e o Enhanced Infusion System, visite www.AnalyticaMedical.com

Para perguntas de investidores ou empresas, contate: [email protected] analyticamedical.com

Para perguntas da mídia, contate: Annie Starr, [email protected]

Sobre a Analytica Limited

A Analytica é uma empresa de desenvolvimento e comercialização de produtos com sede em Brisbane, Austrália, focada em produtos de dispositivos médicos de Classe I e II.

Analytica é desenvolvedora do Enhanced Infusion System (EIS), uma combinação de tecnologias patenteadas desenvolvidas sob os nomes de projeto AutoStart e AutoFlush. O EIS é uma tecnologia de suplementação por IV simples e econômica que reduz os custos de monitoramento pela enfermagem, reduz o risco de embolia, melhora o controle da infecção e reinicia automaticamente o fluxo após a administração do medicamento durante a infusão de fluido intravenoso.

A Analytica também fabrica o PeriCoach® System, um sistema de tratamento de saúde eletrônico para mulheres que sofrem de incontinência urinária por estresse. Isso afeta 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo e é causado principalmente pelo trauma nos músculos do assoalho pélvico devido à gravidez, parto e menopausa.

______________________

¹ Marca comercial da ICU Medical Australia.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ d7af8a18-4b05-4cae-a8bb- 71d578ab84fc