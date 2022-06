Anaqua annonce l’acquisition de Practice Insight pour compléter ses solutions de gestion de la PI à destination des cabinets d’avocats

Cette acquisition viendra renforcer le positionnement d’AQX et PATTSY WAVE, les plateformes de gestion de la propriété intellectuelle à destination des cabinets d’avocats et conseils en propriété intellectuelle, en ajoutant des fonctionnalités de facturation du temps entièrement intégrées.

BOSTON, 22 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, leader mondial de l’innovation et de la gestion de la propriété intellectuelle (PI), annonce aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif pour l’acquisition de Practice Insight Pty Ltd, et de son logiciel de saisie intelligente du temps WiseTime, auprès de IPH Limited.

En s’appuyant sur la technologie de Practice Insight qui propose une fonctionnalité intégrée de facturation du temps passé aux activités de propriété intellectuelle, Anaqua continue d’investir dans AQX® Law Firm et PATTSY WAVE® pour en faire des solutions de gestion de cabinet conseils de bout en bout. WiseTime, l’outil phare de saisie du temps de travail de Practice Insight, viendra s’ajouter à la suite de logiciels indépendants d’Anaqua.

“Cette acquisition souligne notre volonté de répondre à l’évolution des besoins du marché des cabinets d’avocats et conseils”, a déclaré Bob Romeo, PDG d’Anaqua. “Nous avons écouté très attentivement les commentaires des professionnels à travers le monde, et il est clair que les cabinets recherchent des solutions de gestion de la PI capables d’offrir des outils de reporting et d’analyse avancés, une gestion intégrée des documents, un hébergement cloud sécurisé, des portails clients collaboratifs, une expérience utilisateur intuitive – et une facturation intégrée. Avec l’acquisition de Practice Insight, nous aurons désormais toutes ces fonctionnalités entièrement intégrées à la fois dans AQX Law Firm et PATTSY WAVE.”

L’équipe de Practice Insight, dirigée par le co-fondateur et actuel PDG Thomas Haines, maintiendra sa présence à Perth, Australie, et rejoindra l’organisation globale de R&D d’Anaqua.

“Nos sociétés partagent une passion profonde pour l’utilisation de la technologie afin d’améliorer l’efficacité des opérations de propriété intellectuelle”, a déclaré Haines, un ancien conseil en brevets, qui rejoindra Anaqua en tant que vice-président et continuera à diriger l’équipe Practice Insight.” Nous avons rapidement développé des liens étroits avec l’équipe d’Anaqua et nous sommes impatients de rejoindre l’organisation, pour développer notre vision commune d’un logiciel de gestion de la propriété intellectuelle de bout en bout pour les cabinets d’avocats et conseils.”

“L’offre de services de WiseTime s’aligne fortement avec la suite logicielle de gestion PI d’Anaqua et offrira à l’équipe des opportunités de croissance”, a déclaré Andrew Blattman, PDG et directeur général d’IPH. “Nous souhaitons à l’équipe beaucoup succès au sein d’Anaqua.”

Cette opération demeure soumise aux approbations réglementaires et autres conditions usuelles. Elle devrait être finalisée au début du troisième trimestre.

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX et PATTSY WAVE, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour une prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets de conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de décideurs, avocats, parajuristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou LinkedIn.

À propos de WiseTime (également connu sous le nom de Practice Insight)

En tant que membre de l’IPH, WiseTime (également connu sous le nom de Practice Insight) a été à l’avant-garde du développement de logiciels de veille économique dans le domaine de la propriété intellectuelle, y compris son offre phare WiseTime, une solution de comptabilisation du temps transparente et automatisée. Pour plus d’informations, veuillez consulter wisetime.com, ou LinkedIn.

À propos d’IPH Limited

IPH est le principal groupe de services de propriété intellectuelle de la région Asie-Pacifique. Il comprend un réseau de cabinets membres travaillant dans huit juridictions de propriété intellectuelle et desservant plus de 25 pays. Le groupe comprend les cabinets de propriété intellectuelle AJ Park, Applied Marks, Griffith Hack, Pizzeys et Spruson & Ferguson, ainsi que l’entreprise autonome de gestion du temps WiseTime, et emploie plus de 900 personnes en Australie, en Chine, dans la région administrative spéciale de Hong Kong, en Indonésie, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Thaïlande. Pour plus d’informations, visitez le site IPH Limited, ou LinkedIn.