Anaqua annonce un changement de direction dans la région Asie-Pacifique

Shinji Tokunaga devient Président & Directeur Général pour le Japon

BOSTON, 06 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, le leader mondial de l’innovation et des technologies de gestion de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd’hui un changement dans son équipe de direction dans la région Asie-Pacifique alors qu’elle poursuit sa trajectoire de croissance à long terme. Shinji Tokunaga a rejoint Anaqua depuis le 1er septembre 2022, en tant que Président & Directeur Général, Japon. Karen Taylor, Directrice Générale, Asie-Pacifique, quittera la société, après avoir dirigé la croissance d’Anaqua dans la région pendant plus de cinq ans.

« Je tiens à remercier Karen pour son leadership et son engagement envers nos clients, collègues et parties prenantes », a déclaré Bob Romeo, PDG d’Anaqua. « Karen a eu un impact fort sur le développement de notre activité et le positionnement d’Anaqua pour la croissance future, ainsi qu’en tant que membre de notre équipe de direction mondiale. »

Tokunaga-san a récemment occupé le poste de directeur représentatif et de PDG de Global Open Network Japan, Inc. où il a dirigé l’ensemble des opérations, ainsi que le développement et la commercialisation d’une nouvelle activité de plateforme de services de paiement utilisant la technologie blockchain. Avant Global Open Network Japan, Tokunaga-san a occupé des postes de direction chez Akamai Technologies, Attachmate, Novell Japan et Borland. Tokunaga-san est titulaire d’une licence en arts de l’université Hosei.

« Anaqua est une société impressionnante, et je suis très heureux de rejoindre l’équipe. La propriété intellectuelle est un atout essentiel pour les entreprises, et nous avons une grande opportunité d’aider nos clients à tirer plus de valeur de leurs portefeuilles », a déclaré Tokunaga.

« Nous sommes très heureux d’avoir quelqu’un avec la vaste expérience de Tokunaga-san à la tête de l’entreprise et de superviser notre prochaine étape de croissance et d’investissement au Japon », a ajouté Romeo. « Son expérience avérée le met en bonne position pour diriger nos équipes interfonctionnelles et établir des partenariats avec nos clients actuels et futurs sur le marché. Je suis fier de ce que nous avons accompli au Japon jusqu’à présent et je suis enthousiaste pour ce qui reste à venir. »

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX et PATTSY WAVE, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour une prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets de conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de décideurs, avocats, parajuristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou LinkedIn.

Contact de la société :

Amanda Hollis

Directrice de la communication

Anaqua

+1-617-375-5808

ahollis@Anaqua.com