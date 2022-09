Annabelle Bexiga, distinta administradora e ex-CIO da Fortune-100, integra o conselho de administração da Quantexa

LONDRES, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Quantexa , uma empresa líder mundial em soluções de Decision Intelligence (DI) para os setores público e privado, anunciou hoje que Annabelle Bexiga passará a integrar o seu conselho de administração. Annabelle desempenha atualmente as funções de diretora não executiva no DWS Group, no Stonex Group (SNEX) e na Triton International (TRTN). Antes das suas funções atuais, foi conselheira do CIO na Zoom, com especial atenção ao trabalho com as equipas de desenvolvimento de produtos e de marketing. Foi também responsável pela criação da comissão para o setor dos Serviços Financeiros da Zoom, à qual presidiu.

Annabelle tem 30 anos de experiência no setor dos serviços financeiros e 11 anos de experiência nas funções de CIO da Fortune-100. Enquanto administradora, Annabelle contribuirá para a Quantexa com os seus conhecimentos operacionais, bem como com a sua experiência de liderança e de aconselhamento em conselhos de administração públicos, privados e sem fins lucrativos.

“Este incrível percurso de aprendizagem contínuo com tecnólogos brilhantes e líderes corajosos continua com o meu trabalho como administradora e conselheira,” disse Annabelle. “Estou especialmente entusiasmada por me poder juntar ao conselho de administração da Quantexa pois eles compreendem verdadeiramente que hoje em dia, face à evolução rápida das circunstâncias, as empresas precisam de basear-se em dados e tecnologias analíticas para conseguirem maior precisão nas decisões e na inovação. A equipa da Quantexa está a trabalhar para ajudar as organizações a resolver os grandes desafios da atualidade associados à utilização eficaz dos dados para melhorar as suas operações e os serviços que prestam aos seus clientes.”

“A carreira da Annabelle inclui um conjunto diversificado de responsabilidades de negócio em empresas como a JPMorgan Chase, a Zoom e a AIG, bem como experiência global residencial em Nova Iorque, Singapura, Tóquio e Boston,” afirmou Vishal Marria, CEO da Quantexa. “A Annabelle deu uma contribuição fantástica à Quantexa ao longo dos últimos 2 anos, trabalhando como consultora da nossa empresa, por isso estamos entusiasmados com o facto de ela passar a pertencer ao nosso conselho de administração. A sua experiência alinha-se bem com os nossos objetivos, a nossa cultura, e esperamos conseguir incorporar os seus conhecimentos para ajudar os nossos clientes a usarem os seus dados à escala, a unificarem os seus dados, a gerir os riscos, a assegurar conformidade e a identificar oportunidades de eficiência.”

SOBRE A QUANTEXA

A Quantexa é uma empresa global de dados e software analítico pioneira em Contextual Decision Intelligence que capacita as organizações para tomarem decisões operacionais fiáveis através da atribuição de significado aos dados. Utilizando os mais recentes desenvolvimentos de Big Data e IA, a plataforma Quantexa identifica riscos ocultos e novas oportunidades ao proporcionar uma visão contextual e interligada dos dados internos e externos num único local. Resolve os grandes desafios nos campos da gestão de dados, KYC, informações sobre clientes, crime financeiro, risco, fraude e segurança, ao longo do ciclo de vida completo dos clientes.

A plataforma de Contextual Decision Intelligence da Quantexa melhora o desempenho operacional com uma melhoria de precisão de mais de 90% e com uma resolução do modelo analítico 60 vezes mais rápida do que a das abordagens tradicionais. Fundada em 2016, a Quantexa tem agora mais de 500 empregados e milhares de utilizadores a trabalhar com milhares de milhões de transações e pontos de dados em todo o mundo. A empresa tem escritórios em Londres, Nova Iorque, Boston, Washington DC, Bruxelas, Toronto, Singapura, Melbourne e Sydney. Para mais informações, contacte a Quantexa aqui ou siga-nos no LinkedIn .

