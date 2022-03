Appel à candidatures émis pour les Stevie® Awards 2022 pour les grands employeurs

La septième distinction annuelle pour les employeurs et les professionnels des ressources humaines accepte les candidatures

FAIRFAX, Virginie, 18 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Les Stevie Awards ont lancé l’appel à candidatures pour la septième édition annuelle des Stevie® Awards pour les grands employeurs , qui récompensent les meilleures entreprises au monde pour lesquelles travailler ainsi que les équipes de ressources humaines, les professionnels, les fournisseurs et les nouveaux produits et services qui aident à créer et à favoriser des lieux de travail exceptionnels.

Toutes les personnes et organisations du monde (publiques et privées, à but lucratif et à but non lucratif, grandes et petites) peuvent soumettre leurs candidatures aux Stevie® Awards pour les grands employeurs. La date limite des premières candidatures, qui bénéficieront de frais d’entrée réduits, est fixée au 27 avril. La date limite des candidatures finales est fixée au 8 juin, mais les candidatures tardives seront acceptées jusqu’au 7 juillet, moyennant le paiement de frais de retard. Les détails des candidatures sont disponibles à l’adresse www.StevieAwards. com/HR .

Les jurys composés de nombreux cadres du monde entier détermineront les lauréats des Stevie Awards. Les gagnants seront annoncés le 8 août. Le prix des lauréats des Stevie Awards d’or, d’argent et de bronze leur sera remis lors d’un gala organisé au Caesars Palace à Las Vegas, le 17 septembre.

Les Stevie Awards pour les grands employeurs récompensent les réalisations dans de nombreux aspects du lieu de travail. Les catégories comprennent :

Il existe de nouvelles catégories en 2022 pour le leadership éclairé, y compris l’accomplissement en compétences de leadership éclairé, l’accomplissement en talents de leadership éclairé, l’accomplissement en leadership éclairé pour le recrutement, l’accomplissement en leadership éclairé interne et le leadership éclairé de l’année en matière de RH.

Quatorze des 16 catégories individuelles de RH ne nécessitent pas le paiement de frais d’entrée.

Les lauréats des 31 catégories d’employeurs de l’année spécifiques à l’industrie seront déterminés par un mélange unique de votes du public et d’évaluations professionnelles. Le vote du public aura lieu du 11 juillet au 1er août.

Les lauréats du prix Stevie en 2021 comprenaient Allied Irish Banks (Irlande), Bank of America (États-Unis), IBM (États-Unis), Dell Technologies (États-Unis), Everise (Singapour), Fullscript (Canada), Globe Telecom (Philippines), MGM China (Chine), PT. Bank Central Asia Tbk (Indonésie), Rakuten USA, Salary.com (États-Unis), Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turquie), Upwork (États-Unis) et bien d’autres.

À propos des Stevie® Awards :

Les Stevie Awards sont décernés dans huit programmes : les Stevie Awards en Asie-Pacifique, les Stevie Awards en Allemagne, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les Stevie Awards pour les femmes entrepreneurs, les Stevie Awards pour les grands employeurs et les Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d’entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Stevies reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, visitez le site www.StevieAwards.com .