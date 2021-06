HANOI, Vietnam, 17 juin 2021 /PRNewswire/ — Le ministère vietnamien de l’information et des communications (MIC) et Viettel Group annoncent la deuxième saison de Viet Solutions, un concours visant à trouver des produits/solutions pour accélérer le progrès de la transformation numérique. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature sur le site officiel du concours www.vietsolutions. net.vn jusqu’au 15/08/2021.

Avec pour objectif de « créer des synergies pour créer des sociétés numériques », le concours s’adresse aux personnes et aux organisations du monde entier qui proposent des produits et des solutions dans dix domaines : applications mobiles, soins de santé, éducation, finance et banque, agriculture, transport et logistique, énergie, ressources et environnement, fabrication et gestion d’entreprise. Cette année, le MIC vietnamien et Viettel recherchent des solutions à des problèmes spécifiques qui sont énumérés sur le site officiel du concours.

Dans cette saison, Viet Solutions accepte également les idées d’entreprises et multiplie par trois la cagnotte. Le gagnant recevra 300 millions de VND (12 000 USD), les deux seconds 200 millions (8 500 USD), les deux troisièmes 150 millions (6 400 USD).

Tous les concurrents qualifiés pour l’événement principal auront la possibilité de conclure un partenariat avec Viettel, assorti d’une clause de partage des bénéfices pouvant atteindre 75 %. Les participants seront également formés aux compétences essentielles par des professeurs des meilleures universités économiques, des investisseurs providentiels et des PDG de grandes entreprises.

Le vice-ministre du MIC, Nguyen Huy Dung, a déclaré : « Il existe de nombreux problèmes qui ont besoin de la bonne idée pour être résolus. C’est l’idée maîtresse de la saison actuelle de Viet Solutions ».

Le PDG de Viettel, M. Le Dang Dzung, a déclaré : « Le modèle d’incubateur des trois parties, le gouvernement, les entreprises et les start-ups, génère un énorme pouvoir synergique. Le MIC crée des couloirs juridiques. Viettel dispose d’un vaste marché mondial qui permet aux concurrents de proposer de nouvelles solutions, de nouveaux produits et un environnement propice à la croissance. La communauté des startups fournira des produits créatifs, des solutions pour aider à résoudre le problème défini par le ministère et qui conviennent aux entreprises du marché. Ce modèle de collaboration aidera le Vietnam à accélérer ses progrès en matière de transformation numérique. »

Viet Solutions est un concours annuel visant à trouver des solutions créatives qui aident à résoudre le problème actuel de la société et contribuent au plan de transformation numérique du pays. Après deux saisons, 554 demandes ont été soumises, le revenu total des partenariats s’élève à 20 milliards de VND (870 000 USD).

Lors de la saison précédente, le concours a désigné trois lauréats : Mismart, qui utilise un drone pour surveiller la santé des cultures ; Map4D, une plate-forme cartographique vietnamienne, et CyRada, une solution de sécurité pour le cloud et le web.

Inscription

Date limite : Dimanche 15 août 2021 ICT.

Vous trouverez des informations sur l’éligibilité, etc. sur le site web de Viet Solutions : http://vietsolutions.net.vn

Toutes les candidatures doivent être faites via le site web de Viet Solutions.

Photo : https://mma.prnewswire.com/ media/1533477/VS2021_01.jpg