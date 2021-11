Pesquisa identifica que estudantes internacionais se recuperam à medida que mulheres e grupos sub-representados nos EUA estão se inscrevendo em programas de MBA em tempo integral

RESTON, Va., Nov. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), uma associação global de principais faculdades de pós-graduação de business, divulgou hoje sua Pesquisa Anual de Tendências de Inscrições para 2021. A pesquisa com quase mil programas de MBA e mestrado em business revelou que, em 2021, o volume de inscrições para programas de pós-graduação em business aumentou 0,4% em relação ao ano anterior, sustentando a alta demanda desde o início da pandemia global em 2020, quando as faculdades de business de todo o mundo viram um volume excepcionalmente alto de inscrições devido à incerteza econômica.

“Os candidatos procuraram opções de carreira alternativas durante a recessão induzida pela COVID e as faculdades de business introduziram políticas de admissões mais flexíveis, resultando em volumes crescentes de inscrições no ano passado”, disse Sangeet Chowfla, presidente e CEO do GMAC. “A questão era se o evento seria passageiro causado pela pandemia ou pelo início de um novo aumento nas aplicações. Neste contexto, o ciclo de inscrição de 2021 indica que a demanda crescente por educação de pós-graduação de business não é uma moda passageira, e tem poder de permanência além de 2020.”

Principais Conclusões

Candidatos internacionais se correram para as melhores faculdades de business

Após anos de políticas de imigração indesejáveis em partes do mundo e meses de restrições globais de viagens devido à COVID-19, a demanda reprimida de estudantes internacionais por faculdades de pós-graduação de business foi evidente nos dados deste ano. A mudança absoluta ponderada ano após ano nos volumes de candidatura de candidatos internacionais – os candidatos cuja cidadania é diferente do país onde o programa está localizado – mostra um aumento de 4,1% em comparação com um declínio de 3,8% dos candidatos nacionais, os candidatos que são cidadãos do país onde um programa está localizado. Mais programas na Europa, EUA e Reino Unido relataram declínio nas candidaturas de candidatos nacionais quando comparados entre as regiões.

Essa diferença entre o volume de inscrições internacionais e domésticas é especialmente aparente nos programas de MBA em tempo integral entre as principais faculdades de business. A parcela de programas de MBA em tempo integral que mostram crescimento nas candidaturas de candidatos internacionais dobrou de 28% em 2019 para 57% em 2021. Além disso, o dobro de programas dos EUA classificados no top 50, de acordo com o US News & World Report, teve um aumento tanto das candidaturas de candidatos internacionais (73%) como de candidatos nacionais (36%).

“O aprendizado da faculdade de business é experiencial e depende muito de interações, discussões e redes de coorte e de ex-alunos. Isso é impossível sem uma diversidade de perspectivas e origens”, disse Katy Montgomery, Reitora Associada de Programas de Graduação do INSEAD e membro do conselho do GMAC. “À medida que a mobilidade estudantil retorna gradualmente, a diversidade que ela traz para uma sala de aula só beneficiará e enriquecerá a vida no campus.”

Mulheres, minorias sub-representadas nos EUA retornam a programas de MBA presenciais e em tempo integral

Os programas de MBA em tempo integral continuaram ganhando força em 2021. Metade dos programas de MBA em tempo integral de um ano (52%) e de dois anos (56%) relataram um aumento nas inscrições em 2021, acima de todos os programas em média de 41%. Por outro lado, os programas de MBA profissionais, como MBA em meio período, MBA executivo e programas de MBA online – voltados para as necessidades dos profissionais que trabalham – tiveram uma participação nos que relatam o crescimento do aplicativo no nível mais baixo desde 2017.

Os dados de candidatura deste ano também indicaram que, globalmente, as mulheres candidatas emergentes da sombra da pandemia se concentraram novamente em suas ambições de carreira, com três em cada cinco (60%) programas de MBA em tempo integral relatando um aumento nas candidaturas de candidatas do sexo feminino, em comparação com dois em cada cinco (43%) programas relatando crescimento de candidatos do sexo masculino. Em comparação, uma parcela muito menor dos programas de MBA online (42%) relatou crescimento nas candidaturas de candidatas do sexo feminino, indicando a preferência das mulheres em retornar ao aprendizado presencial e em tempo integral.

Nos EUA, mulheres e minorias sub-representadas (URM) relataram desejo semelhante de estudar no campus. Mais programas de MBA em tempo integral relataram crescimento nas inscrições de URM em 2021 (56%), em comparação com o pré-pandemia 2019 (37%), ou o programa online (30%). Ainda mais notável, as candidatas a URM demonstraram um aumento impressionante de 22% entre 2019 (38%) e 2021 (60%) na sua participação nas inscrições para programas de MBA em tempo integral de dois anos.

