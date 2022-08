Authentix, Inc. signe un contrat de 10 ans avec le Botswana Unified Revenue Service en vue de fournir un programme de gouvernance du marché pour le marquage numérique et le suivi du tabac et des produits alcoolisés.

ADDISON, Texas et GABORONE, Botswana, 3 août 2022 /PRNewswire/ — Authentix a annoncé aujourd’hui avoir signé un contrat de 10 ans avec le Botswana Unified Revenue Service (BURS) pour une solution de marquage fiscal et de suivi numérique du tabac et des produits alcoolisés vendus dans le pays. Ce programme de timbres fiscaux numériques vise à prévenir le commerce illicite et les contrefaçons tout en veillant à ce que les citoyens bénéficient de produits authentiques et sûrs.

Le nouveau système numérique de suivi et de traçabilité permettra d’augmenter les recettes fiscales perçues auprès des fabricants et des importateurs en renforçant la conformité industrielle, en réduisant le commerce illicite et en empêchant la sous-déclaration des volumes. Ce nouveau contrat porte sur le marquage et le suivi numérique d’environ 500 millions d’unités de produits par an.

Authentix TransAct , une plateforme de données informatiques sécurisée basée sur le SaaS, sera associée à l’impression directe de codes produits numériques sécurisés et sérialisés pour former la principale solution de suivi et d’application numérique de haute sécurité du secteur. Ce système permettra de réduire et de dissuader les activités frauduleuses, protégeant ainsi la population des effets néfastes de la contrebande et garantissant une concurrence équitable à tous les acteurs légaux du secteur. Ce programme national comprendra la mise en œuvre, la formation, le support technique, l’installation du matériel, la maintenance continue et la gestion du programme assurée par le bureau des opérations d’Authentix au Botswana.

Kevin McKenna, PDG d’Authentix, a déclaré : « Nous sommes ravis que BURS nous ait choisis et fait confiance pour la mise en œuvre et la gestion de la première et très importante solution de suivi numérique de ces produits dans le pays. Nous sommes impatients de travailler avec BURS et de mettre en œuvre ce programme afin que les citoyens du Botswana en retirent rapidement de nombreux avantages. »

En collaborant avec des gouvernements du monde entier, les programmes de gouvernance des marchés d’Authentix ont permis de garantir l’authentification et la traçabilité des produits tout en récupérant des milliards de dollars de recettes fiscales.

À propos d’Authentix :

En tant qu’autorité en matière de solutions d’authentification, Authentix prospère dans la complexité de la chaîne d’approvisionnement. Authentix fournit des solutions d’authentification avancées pour les gouvernements, les banques centrales et les produits commerciaux, assurant la croissance des économies locales et garantissant que la sécurité des billets de banque demeure intacte et que les produits commerciaux bénéficient de meilleures opportunités de marché. L’approche de partenariat d’Authentix et son expertise éprouvée du secteur inspirent l’innovation et aident les clients à atténuer les risques pour augmenter les revenus et acquérir un avantage concurrentiel. Basée à Addison, au Texas (États-Unis), Authentix, Inc. a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Arabie saoudite, en Asie et en Afrique. De plus, l’entreprise offre ses services aux clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.authentix.com . Authentix® est une marque déposée d’Authentix, Inc.