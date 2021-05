Os novos NFTs (Non-Fungible Tokens – Tokens Não Fungíveis) da BAND têm certificado de propriedade digital exclusiva nesta série de lançamento limitado e oferecem oportunidades para ganhos futuros através de opções de apostas possibilitadas por contratos inteligentes da BAND que serão lançados em julho.

CINGAPURA, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A InvestorWire – BAND Royalty (“BAND” ou a “Empresa”), operada pela LIBERTY IS PTE LTD, com sede em Cingapura, lança suas primeiras músicas/arte colecionáveis, a Série 1 de NFTs BAND, em 5 de maio de 2021. Estes NFTs foram encomendados de artistas fenomenais para comemorar a incrível diversidade, inclusão e variedades da música em todo o mundo. Mesmo assim, esses NFTs colecionáveis da BAND têm um detalhe. Ao contrário dos Topshots ou CryptoKitties da NBA, somente um dos 3.000 NFTs da BAND de edição limitada fornece acesso ao ecossistema de NFTs da BAND Music e a oportunidade de compartilhamento no catálogo de música de royalty de performances da BAND. Mais de 50 artistas principais estão representados, incluindo os incríveis Beyoncé, Jay-Z, Justin Timberlake, Cher, will.i.am, Timbaland, Missy Elliot e Rihanna. A BAND Royalty criou este set exclusivo de NFTs, uma coleção única de música/arte que os amantes da música em todo o mundo certamente irão apreciar.

NFTs, ou tokens não fungíveis, representam obras exclusivas criptografadas com segurança, tais como músicas, obras de arte, vídeos e outros arquivos digitais armazenados na blockchain.

A Série 1 de NFTs da BAND lançados na quarta-feira, 5 de maio, tem o número limitado de 3.000 unidades. Essas NFTs lindamente projetadas se destacam por serem obras de arte deslumbrantes que, eventualmente, permitirão que seus proprietários transformem seus NFTs da BAND em vários grupos de royalty de músicas e artistas da BAND.

Os fundadores da BAND Royalty, Barnaby Andersun e Noble Drakoln, especialistas nos campos de investimentos em blockchain e royalties musicais e coanfitriões do CryptoTenX Podcast, delinearam um roteiro robusto e ambicioso de lançamentos da BAND Royalty para 2021. Começando com esta Série 1 de NFTs, a BAND Royalty eventualmente irá lançar TOKENS Band e uma nova plataforma para músicos e fãs interagirem através de NFTs.

A Band Royalty pretende expandir seu catálogo de direitos autorais famosos e voltados para o rendimento com o lançamento de um total de 12.000 tokens NFTs exclusivos divididos em quatro séries de NFTs diferentes em 2021, semelhante aos Crypto Punks e Hashmasks limitados colecionáveis. Os fundos gerados serão reinvestidos para expandir a biblioteca de royalties de música da BAND Royalty.

A aquisição de música animada em 3D colecionável convertida e rara da Série 1 de 3.000 NFTs da BAND é simples. No dia do lançamento, esta edição limitada estará disponível por ordem de chegada, através de um lance em OpenSea.io .

Para garantir o sucesso, os titulares precisam de ter pelo menos 1 Ethereum disponível em uma carteira ETH antes de acessar OpenSea.io – o maior mercado Ethereum NFT do mundo. No site, é possível ver a bela seleção de NFTs de arte da BAND e escolher. Os números mais baixos de edição dos NFTs da BAND são os mais raros; com mais capacidade de coleta e acesso funcional em todo o ecossistema de músicas da BAND.

Para mais informação, visite a comunidade da BAND: https://t.me/bandroyalty

Sobre a BAND ROYALTY

A BAND Royalty permite que os amantes e os fãs da música levem seu prazer musical para o próximo nível, oferecendo NFTs da BAND protegidas por blockchain que permitem que seus proprietários ganhem cripto de algumas das músicas mais populares do mundo. Esta oportunidade única permite que os indivíduos compartilhem fluxos de renda cada vez que uma música no catálogo de música da BAND é executada. O nome BAND é derivado das iniciais de seus cofundadores, especialistas em blockchain Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND). Para mais informação sobre a BAND Royalty e para inscrição na coleção de NFTs, visite www.bandroyalty.com .

