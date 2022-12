JOHANNESBURG et PÉKIN, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ — Le 1er décembre, « passerelle vers l’avenir », une activité thématique de la « journée portes ouvertes sur le cloud » des entreprises de Chine et d’Afrique du Sud, organisée conjointement par NEC Longyuan Power, l’Association économique et commerciale de Chine du Sud et le Quotidien du Peuple en ligne d’Afrique du Sud, s’est tenue simultanément en Chine (Pékin, Gansu) et en Afrique du Sud (Johannesburg, Cap Nord) par vidéoconférence en direct. Cet événement commémorait le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Afrique du Sud.

Cet événement a permis d’encourager les interactions interpersonnelles dans le cadre de l’initiative « une ceinture, une route », de souligner l’importance de la coopération en matière d’énergie propre dans la mise en œuvre de cette initiative et de mettre en évidence la réputation internationale positive des entreprises chinoises par le biais d’échanges culturels transfrontaliers.

Cedric Thomas Frolick, président des commissions, du contrôle et des TIC à l’Assemblée nationale du Parlement de la République d’Afrique du Sud, Liu Guoyue, président de National Energy Group, S.E. Siyabonga Cwele, ambassadeur d’Afrique du Sud en Chine, et Wang Wen’an, président de l’Association économique et commerciale de Chine du Sud, ont tenu des discours, et Chen Xiaodong, ambassadeur de Chine en Afrique du Sud, a diffusé un message vidéo.

Lazarus Mahlangu, directeur du suivi du programme IPP, ministre plénipotentiaire de l’ambassade de la République d’Afrique du Sud en Chine, Mogamat Mahdi Basadien, Yusuf Timol, ministre économique de l’ambassade d’Afrique du Sud en République populaire de Chine, Gary Smith, directeur général adjoint du bureau de propagande du SASAC, Conseil d’État, et M. Hou Wenan, inspecteur de première classe.

M. Hou Jie, directeur général adjoint et premier inspecteur du bureau de la publicité de la SASAC, M. Zhang Bin, directeur général adjoint du département Afrique du ministère des affaires étrangères, figuraient parmi les nombreux invités de marque conviés à assister à l’événement en ligne.

« La Chine découvre l’arc-en-ciel », « Bienvenue aux énergies nouvelles » et « Parlons de l’avenir à faible émission de carbone » étaient les trois segments qui constituaient le thème de l’événement « Un arc-en-ciel vers l’avenir ».

Le parc éolien de Yumen, dans la province du Gansu, dont le climat et le paysage ressemblent à ceux de l’Afrique du Sud, et le parc éolien de De Aar, en Afrique du Sud, premier projet éolien chinois à intégrer l’investissement, la construction et l’exploitation, ont été les étapes de ce voyage commun dans le cloud, de la Chine à l’Afrique du Sud.

Cette « journée portes ouvertes sur le cloud » est la troisième édition consécutive, depuis 2020, de la journée portes ouvertes organisée par NEC Longyuan Power pour le public dans le pays où se situe le projet.

