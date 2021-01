Biotalys soumet à l’EPA son premier dossier d’enregistrement d’un biocontrôle à base de protéines

GAND, Belgique et RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 21 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui, Biotalys NV , une société transformatrice spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, annonce avoir soumis pour approbation Evoca™, son premier biocontrôle à base de protéines, à l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis. En attendant l’enregistrement de l’EPA, ce biocontrôle apportera aux producteurs américains de fruits et légumes une nouvelle façon de lutter contre les principales maladies afin de maximiser leurs rendements et de prolonger la durée de conservation après la récolte des produits, avec des restes considérablement plus faibles.

« Biotalys est ravie d’avoir initié le processus d’enregistrement de son premier produit auprès de l’EPA. Tandis qu’Evoca cible des maladies telles que Botrytis cinerea et le mildiou poudreux, nous tirons parti de la flexibilité de notre plateforme technologique pour faire progresser un large éventail de produits avec de nouveaux modes d’action qui s’attaqueront en toute sécurité et fiabilité aux principaux ravageurs et maladies des cultures tout au long de la chaîne de valeur alimentaire », a commenté Luc Maertens, directeur des opérations de Biotalys.

Evoca aidera les producteurs à contrôler efficacement les principaux pathogènes sur le terrain, ainsi que la chaîne de valeur alimentaire, afin de protéger les fruits et légumes après la récolte, de prolonger la durée de conservation et de réduire la dégradation et les pertes alimentaires. Grâce à son nouveau mode d’action et à son profil d’innocuité favorable, Evoca fournit aux producteurs des options de rotation supplémentaires pour gérer la résistance d’une manière plus durable.

La soumission fait suite à l’achèvement réussi par Biotalys d’un vaste programme de développement de produits sur le terrain et d’études réglementaires sur Evoca. Plus de 200 essais sur le terrain et dans des serres à l’échelle mondiale ont démontré une forte cohérence dans le contrôle efficace des principaux pathogènes présents dans les cultures de fruits et de légumes. Avec cette soumission et les approbations réglementaires en attente, Biotalys est en bonne voie pour introduire Evoca dans certaines régions du marché américain à la fin de l’année 2022.

Biotalys procédera à ses propres enregistrements internationaux, en maintenant la pleine propriété de tous les droits. Conformément à la stratégie de mise sur le marché d’Evoca, la soumission aux États-Unis sera suivie d’une soumission dans l’Union européenne. Les principaux marchés agricoles d’Amérique latine et d’Asie peuvent faire l’objet de futurs enregistrements.

Evoca™ : en attente d’enregistrement. Ce produit n’est actuellement pas enregistré pour la commercialisation ou l’utilisation aux États-Unis, et n’est pas proposé à la vente.

À propos de Biotalys

Biotalys est une société transformatrice à l’essor rapide spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, qui met au point une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, pour façonner un avenir dans lequel l’approvisionnement alimentaire sera sûr et durable. S’appuyant sur sa plateforme technologique révolutionnaire, Biotalys développe une vaste gamme de produits candidats sûrs et efficaces avec de nouveaux modes d’action, dont l’objectif est de lutter contre les ravageurs et les maladies des cultures majeures à travers l’ensemble de la chaîne de valeur, de la terre à l’assiette. Combinant les caractéristiques de haute performance et la cohérence des produits chimiques avec le profil d’innocuité propre des produits biologiques, l’objectif de Biotalys est de fournir des agents idéaux de protection des cultures pour les applications avant et après la récolte. Basé dans le cluster biotech à Gand, en Belgique, Biotalys a été fondée en 2013 en tant que société détachée du VIB (Flanders Institute for Biotechnology) et a levé à ce jour 61 millions EUR (66 millions USD) auprès d’investisseurs internationaux spécialisés. Davantage d’informations sont disponibles sur www.biotalys.com .