VICTORIA, Seychelles, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a principal empresa de câmbio de criptomoedas e Web3, apresenta o Bitget Onchain, uma inovação revolucionária que une o melhor do CEX e do DEX. Ao combinar a velocidade, a segurança e a simplicidade das plataformas centralizadas com o acesso direto a ativos emergentes na cadeia, o Bitget Onchain redefine a forma como os usuários descobrem e negociam a próxima onda de oportunidades de criptografia.

A Bitget Onchain fornece transações de ativos on-chain diretamente no aplicativo da Bitget para usuários que utilizam uma conta spot com USDT ou USDC. Essa integração oferecerá experiência de operação em nível de bolsa sem complexidade inerente, simplificando o processo de transações on-chain até mesmo para novos traders. Inicialmente, o produto será compatível com Solana, BNB Smart Chain (BSC) e Base, apresentando um lote inicial de tokens que inclui RFC, KTA e mais 30.

Com a segurança como foco, a Bitget Onchain incorpora proteção centralizada em nível de troca para garantir um ambiente de negociação seguro, mesmo na cadeia. Oferecendo uma ampla seleção de ativos on-chain com disponibilidade em tempo real, a Bitget Onchain fornece acesso a tokens em estágio inicial e oportunidades de mercado emergentes. Atualizações contínuas garantem que os usuários possam navegar pelas tendências em evolução de forma eficiente, atendendo a traders novos e experientes.

Aproveitando a IA, a Bitget Onchain introduzirá a triagem inteligente orientada por IA para aumentar a precisão do investimento, alavancando algoritmos avançados para conduzir a filtragem em tempo real de ativos on-chain. Esse recurso minimiza a exposição a investimentos não informados, permitindo que os usuários tomem decisões estratégicas e orientadas por dados.

“A operação on-chain há muito tempo está repleta de configurações complexas, exigindo que os usuários naveguem em interfaces hostis e se exponham a riscos. A Bitget Onchain foi criada para diminuir a barreira de entrada, fornecendo uma experiência de operação perfeita e segura”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A Bitget Onchain preencherá a lacuna entre a operação centralizada e descentralizada, tornando a web3 mais acessível a todos”, acrescentou.

A Bitget integrou consistentemente a IA em seu ecossistema, aprimorando a precisão de negociação, a segurança e a experiência do usuário. Os principais recursos orientados por IA incluem bots de negociação inteligentes para estratégias automatizadas, ferramentas de gerenciamento de risco com tecnologia de IA, análise preditiva de tendências de mercado e comércio de cópias aprimorado por IA para otimizar as decisões de investimento. Com o lançamento da Bitget Onchain, a triagem inteligente orientada por IA refina ainda mais a seleção de ativos, minimizando riscos e melhorando a eficiência da operação.

Bitget Onchain representa a busca da Bitget por soluções inovadoras e inteligentes dentro do setor de troca de criptomoedas, integrando a experiência do usuário com segurança avançada e insights de mercado. Ao combinar acessibilidade com ferramentas altamente avançadas, a Bitget Onchain visa ser a plataforma de referência para operação de ativos on-chain, aproximando ainda mais os usuários da Web3.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Os investidores são aconselhados a alocar apenas fundos que possam perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem o investimento principal recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de uso.

