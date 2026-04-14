Bitget Lança Novo Produto Pré-IPO com SpaceX como Primeira Listagem

VICTORIA, Seychelles, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lança IPO Prime, introduzindo uma nova estrutura de mercado que permite aos usuários acessar e negociar a exposição pré-IPO a empresas globais de unicórnios, como SpaceX.

Impulsionado pela Republic , o lançamento marca uma expansão além da tradicional negociação no mercado secundário, possibilitando a participação na criação de valor antes que as empresas entrem nos mercados públicos, uma fase historicamente limitada a investidores institucionais e redes de capital privado. Com o IPO Prime, a Bitget amplia sua estrutura de Universal Exchange para o acesso ao mercado primário, preenchendo uma lacuna de longa data entre a participação nos mercados público e privado.

O IPO Prime opera por meio de um modelo que tem por base a assinatura, onde os usuários elegíveis podem solicitar alocações em ofertas tokenizadas vinculadas a empresas específicas. Os limites de alocação são determinados com base no nível do usuário, com limites de participação mais altos disponíveis para níveis VIP elevados. Após a fase da assinatura, esses ativos digitais fazem a transição para um mercado de balcão na Bitget, permitindo a precificação, negociação e circulação contínuas dentro de um ambiente estruturado.

A primeira oferta sob o IPO Prime é a preSPAX, um ativo digital criado para espelhar o desempenho econômico da SpaceX após sua potencial listagem pública. Como uma das empresas privadas mais acompanhada com atenção em todo o mundo, a SpaceX oferece o tipo de oportunidade de alto crescimento que tradicionalmente é inacessível aos investidores de varejo.

“Desde o início dos mercados financeiros, o acesso às oportunidades pré-IPO foi definido pela exclusividade”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “O IPO Prime viabiliza que os usuários participem mais cedo do ciclo de crescimento de uma empresa, com a flexibilidade da negociação contínua. Isso muda como e quando os investidores podem se envolver com empresas emergentes, dando aos varejistas e novos investidores a oportunidade de compra antecipada. Isso faz parte da nossa maior mudança para a criação de uma UEX, democratizando o acesso à igualdade financeira.”

Para marcar o lançamento, a Bitget fará duas rodadas de airdrops de tokens preSPAX para usuários VIP elegíveis, em 13 de abril de 2026 às 10h00 (UTC), proporcionando aos primeiros participantes uma exposição adicional durante a integração da primeira oferta na plataforma. O token oficial preSPAX será lançado em 21 de abril de 2026 às 12h00 (UTC), com o período de compromisso iniciando em 18 de abril de 2026, às 18h00 e terminando em 21 de abril de 2026, às 18h00 (UTC). O período de distribuição vai de 21 de abril de 2026 às 18h00 até 21 de abril de 2026 às 22h00 (UTC).

A introdução do IPO Prime é uma nova rota para que as oportunidades financeiras tradicionais sejam estruturadas e acessadas. Com as fronteiras entre as classes de ativos cada vez menos claras, as plataformas estão se expandindo além do comércio tradicional e de criptomoedas para incluir a participação no mercado em estágio inicial. Com o modelo de Exchange Universal da Bitget, o IPO Prime avança para a integração de diversas oportunidades financeiras em um ambiente único e unificado.

Para mais informação sobre o IPO Prime e mais detalhes sobre o preSPAX, clique aqui .

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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