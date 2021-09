NEW YORK et CHICAGO, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sphera a annoncé aujourd’hui que les fonds de capital-investissement gérés par Blackstone (NYSE : BX, « Blackstone ») ont achevé leur acquisition précédemment annoncée de Sphera, un fournisseur de premier plan de logiciels, de données et de services de conseil en matière d’environnement, de gestion sociale et de gouvernance (ESG), auprès de Genstar Capital. La transaction, qui évalue la société à 1,4 milliard de dollars, poursuit l’investissement thématique de Blackstone dans le secteur ESG et fournit à Sphera un capital pour aider à accélérer sa croissance et ses offres de produits.

Couvrant plus de 80 pays avec plus de 3 000 clients, Sphera associe sa solution logicielle en tant que service avec des services de conseil, soutenus par des données exclusives, afin d’aider les entreprises du monde entier à gérer et atténuer les risques liés aux ESG. Cette assistance est fournie via ses trois gammes de produits : environnement, santé, sécurité et durabilité (EHS&S) ; gestion des risques opérationnels ; et gestion des produits.

Dans le cadre des efforts de croissance stratégique de Sphera, la société annonce également la nomination de Kimberly Kolb au poste de directrice des ressources humaines. En tant que directrice des RH, Mme Kolb sera responsable du développement et du soutien de la main-d’œuvre mondiale de Sphera alors que l’organisation continue de développer sa présence dans le monde entier. Elle apporte plus de 30 ans d’expérience dans les domaines des ressources humaines, du conseil et du marketing auprès de sociétés de technologie, de services professionnels et de services financiers, et a occupé des postes de haute direction chez Whittman-Hart, CME Group et XR Trading.

Paul Marushka, président-directeur général de Sphera, a déclaré : « Alors que nous sommes à l’orée de cette nouvelle étape passionnante, nous sommes ravis d’avoir le soutien de Blackstone. Bien entendu, rien de tout cela ne sera possible sans les efforts collectifs et les réalisations de l’équipe Sphera jusqu’à présent, et je suis fier de prendre ces prochaines mesures avec un groupe d’experts aussi accompli. Ce partenariat et cette injection de capitaux faciliteront la prochaine évolution de l’innovation, consolidant notre position de leader et nous permettant ainsi de faire progresser notre vision de l’intégration de logiciels ESG avec des services de conseil de classe mondiale. »

Eli Nagler, directeur général sénior de Blackstone, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Paul Marushka et à son équipe pour tirer parti de la forte dynamique de Sphera en tant que leader de confiance dans le domaine des solutions ESG. Nous sommes impatients de soutenir la société dans la prochaine phase de son parcours de croissance alors qu’elle continue d’étendre ses offres de produits et d’innover pour mieux servir sa clientèle mondiale. »

Note à l’intention des rédacteurs

À propos de Sphera

Sphera crée un monde plus sûr, plus durable et plus productif. Nous sommes un fournisseur mondial de premier plan de services de conseil, de données et de logiciels de gestion des risques et des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) , mettant un accent tout particulier sur l’environnement, la santé, la sécurité et la durabilité (EHS&S), la gestion des risques opérationnels et la gestion des produits. Pour en savoir plus sur Sphera, rendez-vous sur www.sphera.com . Suivez Sphera sur LinkedIn.

À propos de Blackstone

Blackstone est l’une des plus grandes sociétés d’investissement au monde. Nous cherchons à créer un impact économique positif et une valeur à long terme pour nos investisseurs, les entreprises dans lesquelles nous investissons et les communautés dans lesquelles nous travaillons. Nous faisons cela en utilisant des personnes extraordinaires et des capitaux flexibles pour aider les entreprises à résoudre les problèmes. Nos 684 milliards de dollars d’actifs sous gestion comprennent des véhicules d’investissement axés sur le capital-investissement, l’immobilier, la dette publique et les capitaux propres, les sciences de la vie, les capitaux propres de croissance, le crédit opportuniste dans la catégorie de non-investissement, les actifs réels et les fonds secondaires, le tout à l’échelle mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.blackstone.com . Suivez Blackstone sur Twitter @Blackstone.