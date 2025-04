PEQUIM, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A BYD Energy Storage, uma divisão de negócios da BYD Company Limited, como fornecedora de soluções de energia renovável, anunciou em 26 de março seu sistema de armazenamento de energia comercial e industrial (C&I) de última geração, o Chess Plus, projetado para enfrentar os desafios de segurança, eficiência e lucratividade em meio a um mercado extremamente competitivo.

O Chess Plus da BYD Energy Storage estabelece um novo paradigma no armazenamento de energia por meio da sua estrutura de proteção de célula para sistema (CTS). No núcleo estão as células de “Bateria de Lâmina Espessa” com terminais de cerâmica, eliminando os riscos de vazamento e aumentando a resistência à corrosão. Essas células passaram por testes de estresse extremo, incluindo simulações de fuga térmica (-25~55℃) e 260% de limites de sobrecarga. O Chess Plus é único com caixa de bateria resistente ao fogo de 2 horas e sistema integrado de supressão de incêndio por aerossol. As anomalias térmicas podem ser detectadas com antecedência graças à proteção no nível do sistema, incluindo resistência sísmica de magnitude 8,0, gabinetes IP55 com telhados inclinados para drenagem de água e algoritmos de previsão de risco orientados por IA.

O Chess Plus possui células de bateria de vida ultralonga com suporte para mais de 10.000 ciclos, garantindo durabilidade para operações estáveis. Seu sistema de resfriamento de modo duplo – resfriamento líquido para baterias e resfriamento inteligente de ar forçado para equipamentos eletrônicos – reduz o consumo de energia auxiliar em 20%, aumentando a consistência térmica. Este design estende a vida útil do componente em 30%.

O Chess Plus integra computação de borda de alto desempenho para otimização de SOC em tempo real e previsão de falhas. A arquitetura modular do sistema permite dados independentes e canais de controle para operação estável. O Chess Plus é uma solução de armazenamento de energia para muitos cenários de aplicação em parques industriais, centros de carregamento de veículos elétricos e micro redes. Com o gerenciamento orientado por IA, é uma opção ideal para otimizar o uso de energia e maximizar o ROI em diversas configurações.

O Dr. Wang Xiaoye, da BYD Energy Storage, enfatizou: “Somente os fabricantes que dominam a P&D no nível da célula podem oferecer valor e eficiência reais. O Chess Plus reflete nossa experiência de armazenamento de energia de 17 anos e nosso compromisso com a inovação sustentável.”

A BYD Energy Storage desde sempre está comprometida com a P&D de produtos de armazenamento de energia de C&I. Seu produto de C&I anterior aplicado em uma instalação de Behind-the-Meter em Jiangsu, na China, ajuda a gerar US $ 3 milhões por ano por meio de dois ciclos por dia e incentivos de rede, em um período de retorno demonstrado de 3 anos.

Com as indústrias em todo o mundo adotando energia verde, o Chess Plus mostra uma promessa considerável como um papel dominante no mercado, com sua forte estabilidade e adaptabilidade. Com segurança inigualável e ferramentas operacionais inteligentes, a BYD Energy Storage continua a liderar a mudança global para um armazenamento de energia resiliente e econômico.

