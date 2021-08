Casio annonce une montre G-SHOCK bicolore en métal violet et bleu

La finition métallique et le placage ionique bicolore évoquent la beauté du crépuscule à Tokyo

TOKYO, 18 août 2021 /PRNewswire/ — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui la dernière nouveauté de sa gamme de montres antichocs G-SHOCK. La nouvelle montre GMW-B5000PB fait partie de la ligne 5000 de montres entièrement en métal au cadran carré inspirées de la toute première G-SHOCK. Elle présente également un placage ionique (IP) violet et bleu-gris.

Le modèle GMW-B5000PB est basé sur la montre GMW-B5000D, qui reproduit la forme de la toute première G-SHOCK, à la différence qu’elle est en métal. La finition IP violette et bleu-gris, une nouvelle approche des concepts CMF*, s’inspire de la beauté de Tokyo au crépuscule, lorsque la lumière rencontre l’obscurité. La lunette et le bracelet présentent une nouvelle teinte de plaçage inionique violette obtenue en accordant la saturation et la luminance, ainsi qu’un plaçage ionique bleu-gris profond et sophistiqué. Avec à une saturation douce et une finition de type hairline, la montre évoque l’image de crépuscule à Tokyo dans une conception totalement intégrée. Le cadran de la montre est orné d’éclats orange et bleu clair qui rappellent les lumières de la ville qui s’illuminent au coucher du soleil. La lunette et le bracelet ont une finition miroir, qui met en valeur la texture du métal tout en soulignant l’interaction de la lumière multispectrale.

* Les concepts CMF intègrent la couleur, le matériau et la finition

Le modèle GMW-B5000PB ne se contente pas de recevoir des signaux d’étalonnage de l’heure par ondes radio ; il est également équipé de fonctions Mobile Link qui peuvent être jumelées via Bluetooth® à un smartphone pour accéder aux serveurs de temps Internet et garantir une heure exacte. Des fonctionnalités telles que les alarmes et l’heure universelle peuvent être facilement réglées à partir d’un smartphone jumelé. De plus, les rappels utiles et la fonction de recherche du téléphone en font une montre très utile.

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Casio Computer Co., Ltd. est sous licence.

Photo : https://mma. prnewswire.com/media/1586976/ Image_1.jpg

Photo : https://mma. prnewswire.com/media/1586974/ image_2.jpg