Casio lance la deuxième G-SHOCK signée Kanoa Igarashi

TOKYO, 1er octobre 2021 /PRNewswire/ — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui le dernier ajout à la ligne de montres pour sports extrêmes G-LIDE, qui fait partie de la marque de montres antichocs G-SHOCK. La nouvelle GBX-100KI est le deuxième modèle signé par le surfeur professionnel Kanoa Igarashi.

Igarashi a commencé à surfer à l’âge de trois ans. Depuis, il a remporté plusieurs grandes compétitions de surf et est actuellement un surfeur professionnel de classe mondiale qui participe au circuit de championnat de la World Surf League (WSL), au sommet du sport.

Le deuxième modèle signé Kanoa Igarashi est basé sur la GBX-100, qui est équipée des fonctions Mobile Link en plus d’un graphique de marée utile pour les surfeurs. La nouvelle GBX-100KI est une montre d’édition spéciale dont le design et les couleurs ont été créés sous la supervision d’Igarashi. La montre entièrement noire est ornée de textures et de teintes différentes pour chaque partie, y compris la lunette, le bracelet et l’écran LCD, exprimant ainsi la vision cool et unique du monde d’Igarashi. La lunette et le verre présentent un graphique d’Igarashi lui-même en train de chevaucher une énorme vague. Le cadran, le fond du boîtier et l’extrémité du bracelet portent la signature d’Igarashi. Le côté de l’attache du bracelet porte le numéro 50, qui est le numéro d’Igarashi sur le circuit de championnat de la WSL.

La GBX-100KI est également équipée des fonctions Mobile Link qui s’appuient sur un smartphone. Grâce à l’application smartphone dédiée, l’utilisateur peut sélectionner un lieu parmi environ 3 300 lieux prédéfinis dans le monde entier et envoyer les informations à la montre, notamment les données de marée, les heures de coucher et de lever du soleil et d’autres données essentielles pour les surfeurs. Outre l’affichage des graphiques de marées et des données lunaires, la montre est dotée de diverses fonctions utiles à l’entraînement quotidien, telles que la distance parcourue, l’heure et le rythme. Le large cadran de la montre utilise un écran LCD à mémoire en pixels (MIP) à fort contraste pour une visibilité optimale.

Kanoa Igarashi

https://world.g-shock.com/ asia-mea/en/team/kanoa_ igarashi/

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1638455/GBX_100KI.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1638454/GBX_100KI_1.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1638456/Kanoa_Igarashi_ signature_Special_packaging. jpg

