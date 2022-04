Casio lance le modèle de collaboration EDIFICE avec TOM’S, inspiré des voitures de sport de luxe

TOKYO, 19 avril 2022 /PRNewswire/ — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement du dernier ajout à la gamme EDIFICE basée sur le concept de marque « Vitesse et intelligence ». L’édition limitée EQB-1100TMS de TOM’S est un modèle de collaboration conçu avec TOM’S pour évoquer les voitures de sport de luxe qui sont la spécialité de l’équipe.

TOM’S est l’une des meilleures écuries japonaises en compétition dans les courses les plus prestigieuses au Japon, avec un certain nombre de championnats SUPER GT et SUPER FORMULA à son actif. L’entreprise apporte également les technologies qu’elle cultive pour la course à ses pièces de rechange et à ses voitures personnalisées. L’équipe de TOM’S ayant besoin de montres qui permettraient aux membres de partager un chronométrage précis pendant les courses, Casio est un sponsor depuis 2013 à travers EDIFICE, sa gamme de montres inspirées d’une vision du monde du sport automobile.

Troisième collaboration entre TOM’S et Casio, l’EQB-1100TMS est une montre hautes performances dotée d’un boîtier fin de seulement 8,9 mm et d’un design inspiré des voitures de sport de luxe de TOM’S. La montre dispose d’un cadran en fibre de carbone très répandue dans les sports mécaniques et est accentuée par le logo de TOM’S, l’aiguille des secondes, ainsi que l’aiguille indicatrice en couleur or pour un look de luxe riche. La gradation des couleurs autour des périmètres du verre saphir et du cadran encastré à la position 6 heures recrée la couleur changeante du tuyau d’échappement en titane d’une voiture de sport lorsque la chaleur d’échappement fait que le titane devient bleuâtre. Chaque détail a été créé sous la supervision de TOM’S, y compris la lunette octogonale finie avec un placage ionique noir et le boîtier et la bande gris en plaqué ion, pour une montre chic aussi impressionnante que les voitures de sport de luxe de l’entreprise.

L’EQB-1100TMS est également équipée des fonctions Mobile Link qui se couplent via Bluetooth® à un smartphone. Lorsqu’elle est utilisée avec l’application dédiée EDIFICE Connected, la montre ajuste automatiquement l’heure et permet au porteur d’utiliser son smartphone pour sélectionner facilement l’une des quelque 300 villes pour l’heure mondiale et afficher l’heure dans deux villes. Le système de charge Tough Solar convertit la lumière pour alimenter la montre pour plus de praticité et de commodité.