Casio lance une G-SHOCK avec une lunette métallique octogonale

Montre en métal inspirée de la célèbre GA-2100 au profil fin et à la conception épurée

TOKYO, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui le tout dernier ajout à sa gamme de montres antichocs G-SHOCK. Le nouveau modèle GM-2100 est inspiré du modèle GA-2100, apprécié pour sa forme octogonale et son design épuré, mais il est désormais équipé d’une lunette métallique pour un look encore plus élégant.

Sorti en 2019, le modèle de base GA-2100 avait hérité du concept de la DW-5000C, la toute première montre G-SHOCK, mais il s’agissait d’un modèle combiné numérique-analogique au profil fin et à la conception épurée. Avec sa forme octogonale particulière et sa conception simple, le modèle GA-2100 a été très populaire dans le monde entier, en particulier auprès des jeunes.

La nouvelle montre GM-2100 conserve la forme aérodynamique et le profil fin de la GA-2100, mais ajoute une nouvelle lunette en métal forgé pour donner à la montre un aspect plus soigné. Une finition arrondie de type hairline est appliquée sur la surface supérieure de la lunette et un polissage miroir sur les côtés, ce qui lui confère un bel éclat métallique. Des modèles avec des lunettes gris-bleu IP (GM-2100N) et gris foncé (GM-2100B) IP sont disponibles, pour s’adapter à tous les styles. Les cadrans sont traités avec une finition de dépôt en phase vapeur dans de nouvelles teintes bleu marine, vertes et rouges pour obtenir d’attrayantes combinaisons de couleurs métalliques. Le bracelet de la montre utilise des mailles carrées avec des variations progressives de la taille des mailles, ce qui lui confère un aspect net assorti au design du cadran.

Modèles Couleur du cadran GM-2100-1A Noir GM-2100N-2A Bleu marine GM-2100B-3A Vert GM-2100B-4A Rouge

Photo : https://mma. prnewswire.com/media/1559998/ GM_2100_main.jpg

Photo : https://mma. prnewswire.com/media/1559997/ GM_2100_4models.jpg

Photo : https://mma. prnewswire.com/media/1559996/ GM_2100_1A_Bezel.jpg