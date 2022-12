Casio présente sa montre G-SHOCK avec lunette détachable dans des designs uniques et fantaisistes

Ce modèle fait revivre et actualise la forme douce de la DW-001

TOKYO, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui la sortie des dernières nouveautés de sa famille de montres G-SHOCK résistantes aux chocs. Les nouvelles montres G-B001 reprennent la forme de la DW-001 sortie en 1994, et y ajoutent une touche de fantaisie grâce à leur lunette détachable.

Avec son design Capsule Tough, qui enveloppait entièrement le boîtier dans de la résine pour lui conférer une structure unique résistant aux chocs, la DW-001 originale a apporté une nouvelle sensibilité en se démarquant des designs conventionnels robustes et durs. La puissance et la résistance de la G-SHOCK incarnées dans une nouvelle forme incurvée et souple ont été plébiscitées.

Les nouvelles montres G-B001 reprennent le concept du design de la DW-001 en combinant l’idée d’englober la montre avec le plaisir d’ouvrir une capsule de jouet de distributeur automatique. La lunette détachable de cette montre résistante aux chocs permet aux utilisateurs de mélanger et d’assortir les composants pour choisir le look qui correspond le mieux à leur style du jour.

Conservant la forme souple de la DW-001, les nouvelles montres présentent un design à double lunette qui permet aux utilisateurs de détacher la lunette en résine pour révéler la lunette en métal située en dessous, un peu comme le design d’une capsule jouet. La lunette en résine reste fidèle au design de la DW-001 avec un schéma de couleurs bicolores, tandis que les finitions veloutées et miroir des différents composants de la lunette en métal offrent un aspect et une sensation plus sophistiqués. Ce design met en valeur le caractère différent des lunettes en résine et en métal, pour une montre à la fois pop et sophistiquée.

La G-B001MVE est également dotée d’une lunette et d’un bracelet interchangeables en résine, ce qui permet aux utilisateurs de combiner encore plus de designs selon leurs goûts.

