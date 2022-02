Casio utilise des plastiques issus de la biomasse pour sa nouvelle PRO TREK

TOKYO, 15 février 2022 /PRNewswire/ — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui la dernière nouveauté de sa gamme de montres pour activités de plein air PRO TREK. La nouvelle PRW-61 est la première montre Casio fabriquée à partir de matières plastiques de biomasse provenant de substances organiques renouvelables.

Produits à partir de ressources régénérables, les plastiques issus de la biomasse attirent l’attention en tant que matériau pouvant contribuer à réduire l’impact environnemental en réduisant les émissions de CO 2 .

Pour la première fois dans une montre Casio, la PRW-61 est fabriquée avec des plastiques de biomasse pour le boîtier, la bande et le fond de boîtier. Les plastiques de biomasse respectueux de l’environnement sont produits à partir de matériaux dérivés de graines de ricin et de maïs, ainsi que d’autres matières premières. Casio est fier de cette nouvelle application matérielle pour sa gamme de produits pour extérieur et pour les amoureux de la nature, PRO TREK.

Pensé pour l’extérieur, le modèle est équipé d’un triple capteur (boussole numérique, baromètre/altimètre et thermomètre), ainsi que de la réception d’ondes radio Multi-Bande 6 provenant de 6 stations de transmission à travers le monde, et d’un fonctionnement solaire Tough Solar pour fournir une alimentation stable pour ces fonctions et plus encore. Pour une lisibilité optimale, la conception comporte des index à barres épaisses pour vérifier en un coup d’œil l’heure, la direction et d’autres indicateurs, ainsi que des fentes sur la bande au-dessus et au-dessous du cadran qui servent de guides pour lire rapidement la direction de la boussole indiquée par la deuxième aiguille.

Dans le cadre de ses objectifs de développement durable, Casio poursuit un certain nombre d’initiatives respectueuses de l’environnement, notamment la transition du plastique au papier recyclé pour l’emballage de la PRW-61. À l’avenir, Casio contribuera également aux efforts visant à construire une économie circulaire en développant son utilisation de matériaux durables dans la conception d’autres modèles de montres.

Modèle Couleur PRW-61Y-3 Noir et kaki PRW-61Y-1B Noir PRW-61-1A Argent et noir

■Spot promotionnel : https://youtu.be/-5H_wb05-9A