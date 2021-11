MONTREAL, 1er novembre 2021 /PRNewswire/ — Ovivo Inc. (« Ovivo »), fournisseur mondial d’équipements, de technologies et de systèmes de traitement de l’eau et des eaux usées, a le plaisir d’annoncer que Cembrane A/S (« Cembrane ») a rejoint le groupe Ovivo.

Fondée en 2014 et basée à Lynge, au Danemark, Cembrane produit une membrane plate brevetée unique en carbure de silicium (« SiC ») utilisée par les OEM et les intégrateurs de systèmes de traitement de l’eau et des eaux usées du monde entier pour une grande variété d’applications dans le domaine de l’eau potable et des eaux usées au sein des marchés municipaux et industriels. La technologie de membrane SiC de Cembrane est intégrée dans plus de 450 installations dans 65 pays et complète parfaitement l’expertise d’Ovivo en matière de processus et de systèmes. Ovivo a travaillé avec de nombreux types de membranes dans le passé, mais après plusieurs années de tests, d’installation et d’exploitation de plus de 50 installations avec des membranes Cembrane SiC, Ovivo a désigné les membranes Cembrane SiC comme sa technologie de membrane préférée à l’avenir.

L’eau est une ressource limitée qui doit être traitée, récupérée et réutilisée autant que possible. Les membranes jouent un rôle essentiel dans le traitement de l’eau pour obtenir une qualité optimale et nous permettre de nettoyer et de protéger cette ressource précieuse. Par rapport aux membranes conventionnelles qui peuvent rencontrer des difficultés opérationnelles lorsqu’elles sont soumises à des contraintes, la technologie SiC de Cembrane est très résistante, car les propriétés naturelles du carbure de silicium attirent l’eau sans effort tout en repoussant les polluants. Il en résulte des flux durables extrêmement élevés et la capacité de fonctionner de manière fiable avec des matières solides et des huiles élevées, ainsi que dans d’autres conditions difficiles auxquelles les membranes polymères sont confrontées. Le carbure de silicium est également l’un des matériaux les plus durs au monde et est capable de résister à la plus large gamme de températures, de pH, de produits chimiques et de pressions. Les membranes SiC ont atteint un nouveau niveau de performance dans certaines des applications de traitement de l’eau et des eaux usées les plus exigeantes.

Le partenariat entre Cembrane et Ovivo a débuté en septembre 2018 lorsque Ovivo a signé un accord de licence exclusif et pris une participation minoritaire dans Cembrane. Depuis lors, Ovivo a intégré avec succès les membranes SiC de Cembrane dans nombre de ses solutions. L’intégration de Cembrane au sein du groupe Ovivo permettra non seulement de renforcer la croissance sur les marchés existants d’Ovivo, mais aussi de créer des opportunités avec de nouvelles solutions qui répondent aux besoins de ses clients en matière de durabilité, de hautes performances et de développement durable. Dans le cadre d’Ovivo, Cembrane fonctionnera sous sa propre marque et continuera d’être dirigée par Lasse Andreassen, en tant que directeur général de Cembrane.

« Nous sommes ravis d’accueillir Cembrane et ses employés au sein de la famille Ovivo après avoir établi un partenariat fructueux avec eux pendant plusieurs années », déclare Marc Barbeau, président et chef de la direction d’Ovivo. « Notre mission est de fournir des solutions de traitement de l’eau durables et efficaces à nos clients par le biais de l’expertise et de l’innovation, et la technologie de membrane SiC développée par Cembrane est le produit parfait pour fournir des solutions durables et innovantes à valeur ajoutée à nos clients » a conclu M. Barbeau.

« Ovivo est un leader mondial du traitement de l’eau et des eaux usées avec lequel nous avons développé une relation très étroite et solide au fil des ans. Je pense que c’est le sponsor parfait, avec une portée stratégique et mondiale, pour soutenir le succès et le développement à long terme de Cembrane et de ses employés’, a déclaré Lasse Andreassen, directeur général et ancien actionnaire principal de Cembrane.

Ovivo est un fournisseur mondial d’équipements, de technologies et de systèmes permettant de produire une eau parmi les plus pures et de traiter certaines des eaux usées les plus difficiles du secteur. Ovivo est une marque mondiale puissante avec des marques renommées, possédant plus de 150 ans d’expertise et de références dans le traitement de l’eau, soutenues par ses produits exclusifs, ses technologies avancées et son savoir-faire étendu en matière d’intégration de systèmes. Ovivo fournit des solutions de traitement de l’eau conventionnelles ou hautement technologiques pour les marchés industriels et municipaux, et s’appuie sur sa vaste base d’équipements installés dans le monde entier pour proposer des pièces et des services à ses clients. Ovivo se consacre à l’innovation dans un secteur en constante évolution et propose des solutions de traitement de l’eau qui sont rentables, efficaces sur le plan énergétique et durables sur le plan environnemental

Ovivo exploite une plateforme mondiale intégrée dans 15 pays et emploie plus de 1 000 experts mondiaux du traitement de l’eau. Ovivo appartient à la société allemande SKion Water GmbH, un fournisseur mondial de technologies et de solutions, ainsi qu’un fabricant d’installations, dans le domaine de l’eau et des eaux usées municipales et industrielles. SKion Water est une filiale de la holding d’investissement SKion GmbH de l’entrepreneuse allemande Susanne Klatten. Pour obtenir plus d’informations, consultez notre site internet à l’adresse suivante : www.ovivowater.com .

