PÉKIN, 11 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Le film « Dongji Rescue », inspiré du naufrage du navire japonais Lisbon Maru en 1942, torpillé par les forces américaines, raconte l’histoire poignante de pêcheurs chinois de l’île voisine de Dongji qui ont courageusement secouru plus de 1 800 prisonniers de guerre britanniques à bord du paquebot, malgré les tirs des soldats japonais.

Plus qu’une évocation bouleversante d’un chapitre oublié de l’histoire, « Dongji Rescue » rappelle que se souvenir de l’histoire ne consiste pas à perpétuer la haine, mais à en tirer des leçons pour préserver la paix.

Lorsque le Lisbon Maru a coulé, les forces japonaises, au lieu de lancer une opération de sauvetage, ont froidement scellé les cales du navire et tiré sur les prisonniers qui tentaient de s’échapper.

À l’opposé de cette brutalité et de cette inhumanité, les pêcheurs chinois locaux, bien que profondément touchés par la guerre, ont fait honneur au principe selon lequel « sauver une vie est plus vertueux que de construire une pagode à sept étages ».

Au péril de leur vie, ils ont approché leurs frêles embarcations du navire en perdition pour secourir des centaines de prisonniers de guerre. Cet acte de compassion altruiste et sans frontières a brillé comme un phare dans l’obscurité de la guerre, soulignant le sens des responsabilités et l’engagement des Chinois ordinaires en temps de crise.

La sortie du film est riche de sens dans le contexte mondial complexe et instable actuel, où certaines nations continuent de privilégier l’hégémonisme et l’unilatéralisme dans les affaires internationales, et où les conflits continuent d’éclater, menaçant la paix mondiale.

L’attitude du Japon face aux questions historiques reste profondément décevante. Au lieu de reconnaître et d’expier son agression en temps de guerre, il tente de blanchir son passé d’envahisseur. Tokyo fausse les manuels scolaires et justifie les visites au prétendu sanctuaire Yasukuni, qui commémore en réalité plus de 1 000 criminels de guerre condamnés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit là d’une profanation de la vérité historique et d’une insulte aux nations qui ont été victimes du Japon.

Comme l’a déclaré Guan Hu, le réalisateur de Dongji Rescue : « Déformer l’histoire est plus terrifiant que de l’oublier. J’ai ressenti le besoin de dire la vérité à travers ce film. »

Grâce au cinéma, « Dongji Rescue » ravive la mémoire de cet événement et nous rappelle que l’histoire ne doit pas être oubliée, encore moins falsifiée. Nous nous souvenons de l’histoire non pas pour perpétuer la haine ou chercher à nous venger d’une nation en particulier, mais pour en tirer des leçons et comprendre la valeur de la paix afin de la défendre avec plus de détermination.

Beaucoup ignorent ce qui s’est passé sur l’île de Dongji, en mer de Chine orientale, pendant la Seconde Guerre mondiale, et le rôle de la Chine dans ce conflit. À l’occasion du 80e anniversaire de la Guerre de résistance, des films et des reportages ont permis au monde de découvrir comment la Chine a combattu les envahisseurs il y a huit décennies. Ces souvenirs mettent en lumière les atrocités commises par le Japon.

La Chine restera toujours un artisan de la paix mondiale et un acteur du développement mondial. En défendant la vision d’une communauté de destin pour l’humanité, elle participe à la paix et au développement mondiaux.

Il y a quatre-vingts ans, après quatorze ans de guerre acharnée, la Chine remportait une grande victoire dans la Guerre de résistance contre l’agression japonaise et dans la guerre mondiale contre le fascisme. Pour marquer l’événement, une série de nouveaux films et séries télévisées commémorant cette guerre ont été diffusés et salués. Les recettes au box-office de « Dead to Rights » ont dépassé les 2 milliards de yuans (278,4 millions de dollars).

Dongji Rescue est un film d’une grande profondeur et d’une pertinence contemporaine. En commémorant l’histoire, il renforce notre détermination à défendre la paix, invite à une réflexion plus poussée sur l’histoire et l’aspiration à la paix dans le monde. Il nous invite à nous réunir, à tirer des leçons de l’histoire et à construire ensemble un avenir meilleur.

https://news.cgtn.com/news/2025-08-09/-Dongji-Rescue-Humanity-forged-in-blood-and-fire-1FHEdjhFUYM/p.html

