Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2020 Regional Update – Week 1-13 [EN/FR]

Cholera outbreaks in Cameroon, Nigeria and the Democratic Republic of Congo in 2019 continue into 2020. Overall, the cumulative number of cholera suspected/confirmed cases at week 13 in 2020 is 7,803 cases lower than in 2019, which was 8,273 cases for the same period in the West and Central Africa region. In Cameroon and Nigeria the outbreaks are larger in 2020 than in 2019 with respectively 379 cases in 2020 compared to 51 in 2019 in Cameroon and 615 cases in 2020 compared to 269 in 2019 in Nigeria at week 13.

The Democratic Republic of Congo is the most affected country in the region with 95.7% and 87.9% of cases reported in the region in 2019 and 2020 respectively.

Faits saillants

Les foyers de choléra au Cameroun, au Nigeria et en République Démocratique du Congo de 2019 continuent encore en 2020.

Globalement, le cumule des cas suspects/confirmés de choléra à la semaine 13 en 2020 est de 7,803 cas inférieur à celui de 2019 qui était de 8,273 cas pour la même période dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Au Cameroun et au Nigeria les flambées sont plus importantes en 2020 qu’en 2019 avec respectivement 379 cas en 2020 contre 51 en 2019 pour le Cameroun et 615 cas en 2020 contre 269 en 2019 pour le Nigéria, à la semaine 13.

La République Démocratique du Congo, est le pays le plus touché de la région avec respectivement 95,7% et 87,9% des cas rapportés à la même période dans la région en 2019 et 2020

Source: UN Children’s Fund