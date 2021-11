TEMECULA, Califórnia, Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo), subsidiária da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de anunciar a expansão das nossas instalações em Busan na Coreia para acomodar o novo Centro Naval deles. Esta expansão representa o compromisso e apoio deles ao crescimento da indústria de construção naval coreana.

A nova e maior instalação fornece soluções marítimas de sistema completo e servirá como a base do Grupo para todas as atividades marítimas da Coreia. Como instalação unificada da Nikkiso, eles fornecerão soluções marítimas, incluindo skids de bombas, vaporizadores, controles, skids de gás combustível de alta pressão, serviços e muito mais. A instalação inclui capacidades completas de testes criogênicos, e equipe expandida de engenheiros de concepção, gerentes de produção e projetos.

A área naval tem sido um dos principais focos do Grupo, e essa expansão proporciona uma forte estrutura de suporte para o crescimento futuro. A nova instalação está perfeitamente localizada na região para apoiar os principais clientes e proporcionar crescimento antecipado do foco da indústria naval em energia limpa. Com aproximadamente 4.000 metros quadrados, a instalação está equipada para fabricar bombas criogênicas, skid de vaporizador FGSS, skids de estação LH2, skids de processo, e também contará com a mais recente instalação de teste de skid de bomba LN2. O local também inclui um centro de serviço de 342 metros quadrados.

De acordo com Daryl Lamy, Presidente da Nikkiso Cryogenic Pumps: “a Nikkiso ACD é o fornecedor preferido de skids de Gás Combustível para a indústria de construção naval coreana há mais de 20 anos! Com a nossa nova instalação de embalagem e teste de skid localizada perto dos estaleiros na Coreia, agora temos ainda maior capacidade e suporte local para atender ao substancial aumento e demanda global por novas embarcações de transporte e carga movidas a GNL.”

De acordo com Peter Wagner, CEO da Cryogenic Industries e Presidente do Grupo: “Este é um próximo passo empolgante e um marco importante para o nosso Grupo e para o mercado Naval movido a GNL, além de ser um benefício significativo para os nossos clientes da área Naval. A Nikkiso CE&IG agora pode fornecer sistemas e soluções completas para nossos clientes com suporte total da fábrica.”

Informações de Contato:

Nikkiso Clean Energy e Industrial Gases – Coreia

Matriz e Fábrica : 83, Nosan sanup jung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, Coreia do Sul

Escritório : #1912, 170 Ganggyo jungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon,

Gyuenggi 16614 Coreia do Sul

info@NikkisoCEIG-Korea.com

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.