TEMECULA, Califórnia, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo), subsidiária da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de anunciar a sua entrada para a California Fuel Cell Partnership (CaFCP) como embaixador.

A associação está no processo de estabelecer 200 estações de abastecimento de hidrogênio até 2025 para um futuro sustentável para carros, caminhões e ônibus de emissão zero. A adesão à CaFCP faz parte do compromisso do Grupo de liderar a mudança para um mundo mais saudável. Além disso, o Grupo está expandindo suas operações em todo o mundo, com a inauguração novas instalações de engenharia e serviço em Houston e na Coréia este ano e um novo centro na Alemanha em 2022.

“Estamos contentes em fazer parte da CaFCP para fornecimento de alternativas de energia limpa e estamos prontos para colaborar com outros membros da CaFCP no mercado de hidrogênio de células de combustível”, disse Peter Wagner, CEO do Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group.

Existem vários novos produtos de hidrogênio em desenvolvimento, como as primeiras bombas móveis de reabastecimento de hidrogênio, bombas de hidrogênio alternativo de alta capacidade/alta pressão e estações de reabastecimento de hidrogênio líquido em contêiner. Além da capacidade de fornecer projetos de engenharia, compras e turnkey completos.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.