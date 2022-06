Cloudbeds Adquire Whistle para Remover Pontos de Atrito da Jornada do Hóspede

A plataforma de mensagens de hóspedes nº 1 e a PMS nº 1 unem forças para integrar perfeitamente as soluções de engajamento dos hóspedes nas operações comerciais diárias de hospedagem

Cloudbeds Adquire Whistle SAN DIEGO, June 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Cloudbeds , a plataforma de gerenciamento de hospitalidade que viabiliza um maior número de reservas e de hóspedes mais satisfeitos para empresas de hospedagens de todo o mundo, anunciou hoje na HITEC 2022 a aquisição da principal solução de engajamento de hóspedes do setor, a Whistle. Juntas, as empresas integrarão suas melhores tecnologias em uma única plataforma para remover pontos de atrito da jornada dos hóspedes.

“O termo sem contato está se tornando um sinônimo de hospitalidade”, disse Richard Castle, COO e Cofundador da Cloudbeds. “Queremos mais contato entre as empresas de hospedagem e seus hóspedes para que possamos criar pontos de contato propositais, responder perguntas e fornecer orientação durante toda a jornada do hóspede. As pesquisas indicam que hóspedes engajados gastam mais, elogiam mais, com a maioria preferindo se comunicar através de canais digitais. A Whistle possibilita isso tudo. Seja um bate-papo durante a reserva ou solicitação de texto da recepção, a Whistle viabiliza que os clientes da Cloudbeds façam parte da jornada dos hóspedes, desde à descoberta até à estadia, removendo barreiras que podem dificultar uma reserva ou avaliação positiva.”

A Whistle lidera a indústria de engajamento dos hóspedes com suas ferramentas de comunicação unificadas, experiências de chegada digitalizadas e muito mais. Seus clientes incluem grandes marcas de hospitalidade e hoteleiros de todo o mundo, incluindo Choice Hotels, Accor, IHG e Four Sisters Inns, entre outros. Fundada em 2015, a empresa é classificada como o software número 1 de mensagens para hóspedes pela Hotel Tech Report há cinco anos consecutivos.

A Whistle terá um papel importante na visão da empresa de criação de uma solução totalmente sem atrito que permita que os hóspedes se envolvam com as empresas de hospedagem como queiram. Por outro lado, ela irá proporcionar para as empresas de hospedagem uma plataforma unificada para um gerenciamento mais eficiente dos pontos de contato durante toda a jornada do hóspede.

“Nosso objetivo sempre foi oferecer para as empresas de hospedagem uma solução única e fácil de usar que simplifique e agilize as comunicações”, disse Christopher Hovanessian, CEO e cofundador da Whistle. “A Cloudbeds tem uma visão clara da construção de uma experiência de hospitalidade melhor e sem atrito por meio de uma plataforma unificada. Juntos, podemos ter um impacto maior em uma indústria que beneficia o hóspede e também a equipe da propriedade e a própria empresa de hospedagem.”

Após ou anúncio do financiamento da Série D em novembro, a Cloudbeds reafirmou seu compromisso de proporcionar “mais reservas e hóspedes mais satisfeitos” com três aquisições e a introdução de várias novas ofertas de produtos para abordar os principais pontos problemáticos para os operadores e hóspedes. Impulsionada por um planejamento de produtos competitivos, a empresa quase triplicou de tamanho no ano passado. Mais soluções projetadas para ajudar os hoteleiros a ampliar seus negócios devem ser implementadas no terceiro trimestre.

Para mais informação, visite cloudbeds.com/whistle .

Cloudbeds irá fornecer mais detalhes sobre a aquisição na HITEC 2022 em Orlando, durante uma coletiva com a imprensa às 13h30 ET no estande # 1701 na terça-feira, 28 de junho.

Sobre a Cloudbeds

A Cloudbeds fornece a plataforma que capacita a hospitalidade com operações simplificadas, aumentando o número de reservas e a receita, e proporcionando experiências memoráveis para os hóspedes de empresas de hospedagens de todos os tamanhos e tipos em todo o mundo. A premiada Cloudbeds Hospitality Platform combina integralmente as soluções para recepção, receita, distribuição, aquisição de hóspedes e envolvimento de hóspedes em um único sistema unificado, aprimorado por um mercado de integrações de terceiros. A Cloudbeds foi escolhida a PMS Nº 1 e o Sistema de Gestão Hoteleira Nº 1 pela Hotel Tech Report em 2022 e incluída na Technology Fast 500 da Deloitte em 2021. Para mais informação, visite www.cloudbeds.com .

