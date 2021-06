Conformis, Inc. Assina Contrato de Distribuição Exclusiva na China

Novo Contrato expande o alcance global da Conformis com a oferta de sistemas de implantes de joelhos específicos para o paciente no maior mercado da região Ásia-Pacífico

BILLERICA, Mass., June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Conformis, Inc. (NASDAQ:CFMS) anunciou hoje a assinatura de um contrato para a entrada no mercado da Ásia-Pacífico por meio de uma relação de distribuição exclusiva com a XR Medical Group (Hong Kong) Limited (XR Medical).

De acordo com o contrato de distribuição, a XR Medical terá direitos exclusivos de venda, comercialização e distribuição dos sistemas iTotal® CR & PS de implante total de joelho, dispositivos de patela iTotal® CR & PS e sistemas de implante parcial de joelho iUni® e iDuo® da Conformis específicos para o paciente. Outros produtos, como a implante de joelho Identity Imprint™ recentemente aprovada pela Conformis e seu portfólio de implantes de quadril, poderão ser adicionados no futuro.

A equipe de vendas da XR Medical fornecerá vendas e suporte exclusivo para as instalações de primeira linha na Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone (Zona Piloto) em nome da Conformis. A região é um grande centro de turismo médico para dezenas de países.

“Este contrato de distribuição é outro exemplo do progresso da nossa estratégia geral de crescimento. Estamos confiantes de que o nosso portfólio de produtos exclusivos servirá para acelerar o crescimento internacional da Conformis. E estamos muito contentes com a nossa parceria com a XR Medical, que tem um histórico de sucesso impressionante na China”, disse Mark Augusti, Presidente e CEO da Conformis. “O seu forte desempenho na Zona Piloto é o ponto mais atraente da XR Medical. O acesso aos pacientes que visitam a região para tratamento cria uma oportunidade para a introdução a um público amplo dos benefícios clínicos da tecnologia Conformis. Acreditamos que a nossa presença na Zona Piloto é excelente para o nosso produto e que essa relação servirá como modelo para futuras oportunidades de expansão na China continental.”

A Zona Piloto está localizada em Hainan, uma grande ilha ao largo da costa sul da China. Ela foi criada em 2019 para atrair chineses ricos que normalmente viajam para o exterior para cuidados médicos. Esta região da China desenvolveu instalações de tratamento médico de alto nível em um destino popular. Turistas médicos de dezenas de países, incluindo do Sudeste Asiático, podem visitar Hainan para uma estadia de até 30 dias sem necessidade de visto.

O mercado global de reconstrução articular do joelho está calculado em mais de US$9 bilhões. Deste total, o mercado de reconstrução de articulações do joelho na região Ásia-Pacífico está calculado em mais de US$1,7 bilhão. A Fortune Business Insights prevê uma alta taxa de crescimento de implantes de joelhos na região devido ao aumento da prevalência dos problemas de joelho, crescimento do turismo médico, aumento da renda disponível e melhoria da infraestrutura de saúde.

Sobre a Conformis, Inc.

A Conformis é uma empresa de tecnologia médica que usa sua plataforma de tecnologia iFit® Image-to-Implant® proprietária para desenvolver, fabricar e vender implantes e instrumentos de substituição articular que são individualmente dimensionados e moldados, aos quais nos referimos como personalizados, individualizados ou, às vezes, customizados, para se adequar à anatomia única de cada paciente. A Conformis oferece uma ampla linha de implantes padrão e personalizados estéreis de joelho e quadril, e instrumentos de uso único para hospitais e centros cirúrgicos ambulatoriais. Em estudos clínicos, o sistema de implante de joelho Conformis iTotal® CR apresentou resultados clínicos superiores, incluindo melhor função e maior satisfação do paciente, em comparação com implantes tradicionais prontos para uso. A Conformis é proprietária ou tem licenças de patentes e pedidos de patentes pendentes que cobrem implantes personalizados e instrumentação específica do paciente para todas as principais articulações.

