Connecter aujourd’hui et demain : SIMCom Milestone ! 20 ans d’innovation, de croissance et de développement.

SHANGHAI, 15 octobre 2022 /PRNewswire/ — Les deux dernières décennies ont été le témoin de l’évolution la plus rapide des technologies de communication sans fil qui ont remodelé la société moderne. SIMCom, un fournisseur mondial de modules et de solutions de communication sans fil, est constamment un pionnier dominant dans l’industrie depuis 2002. Au cours des vingt dernières années, SIMCom a mené le changement avec ses produits compétitifs via une optimisation continue basée sur les demandes des marchés verticaux. Selon le rapport d’ABI Research, SIMCom avait mené le monde dans les expéditions de modules de communication sans fil pendant quatre années consécutives de 2015 à 2018. Depuis lors, SIMCom est resté l’un des principaux fournisseurs de modules sans fil dans le monde.

En tant que pionnier de l’industrie des modules cellulaires en Chine, les capacités de R&D ciblées de SIMCom constituent le facteur central donnant l’impulsion au voyage de SIMCom vers la mondialisation. Soutenu par son accumulation technologique de deux décennies, SIMCom fournit une connectivité sans fil avec une stabilité et une fiabilité extraordinaires livrées dans des milliers de cas d’applications commerciales.

Pour répondre aux besoins des applications IoT en constante augmentation et au développement rapide des technologies de communication sans fil, SIMCom a développé une feuille de route de produits diversifiés comprenant des modules 2G, 3G, 4G, 5G, LPWA, GNSS, automobiles et intelligents. Les modules SIMCom couvrent divers segments verticaux IoT tels que l’énergie intelligente, l’automobile intelligente, le paiement intelligent, la télésanté, la surveillance de la sécurité, la ville intelligente, la télématique, l’industrie intelligente et l’agriculture intelligente.

SIMCom a développé un solide réseau de service qui a été mis en place via les efforts conjoints d’équipes d’assistance en ligne et locales réparties sur les six continents. Grâce à d’importants investissements dans les équipements et les professionnels. SIMCom a mis en place un centre de R&D 5G de haute technologie à Chongqing, le centre technologique du sud-ouest de la Chine, qui a acquis une indépendance dans le développement de produits sans fil avancés.

Le succès de SIMCom ne s’est pas seulement développé grâce à ses avantages technologiques, mais aussi grâce à son système de gestion éprouvé. Le processus rigoureux de contrôle de la qualité assure chaque étape de la production, y compris la R&D, la chaîne d’approvisionnement, la fabrication, les services après-vente et l’amélioration continue pour répondre aux normes industrielles. Parallèlement, des services complets sont fournis aux clients en termes de certifications réglementaires et MNO mondiales, de conseils techniques et d’assistance tout au long du cycle de vie des produits. La philosophie commerciale orientée vers le client a fait de SIMCom le partenaire idéal de plus de 10 000 clients dans 180 pays et régions du monde.

Nous entrons dans une ère de connectivité intelligente alimentée par la 5G et l’IA. De manière plus fiable, tout sera connecté au cloud. La 5G facilite un réseau omniprésent qui peut répondre à divers besoins de connectivité de l’IoT intelligent, stimulant la transformation numérique dans de multiples industries verticales. Yang Tao, le PDG de SIMCom, a souligné que le cloud et les terminaux sont les deux côtés de la médaille dans le processus de développement de l’IoT. SIMCom augmentera constamment ses investissements dans la 5G et l’AIoT et déploiera une série de produits et de solutions ciblant les applications des plateformes cloud et des terminaux intelligents afin de créer des valeurs d’avenir pour les clients du monde entier. Suivez la Page linkedin de l’entreprise SIMCom pour en savoir plus.