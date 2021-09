ConvaTec améliore la gestion de l’innovation avec Anaqua

La plateforme AQX d’Anaqua va aider le groupe mondial de produits médicaux à protéger et optimiser son portefeuilles de propriété intellectuelle

LONDRES, 21 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua , le leader dans le domaine de la gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd’hui que le groupe mondial de produits et technologies médicales ConvaTec utilisera la plateforme AQX d’Anaqua afin de gérer plus efficacement ses portefeuilles de brevets et de marques.

L’accord renforce la position d’Anaqua sur les marchés des solutions médicales, avec un nombre croissant de clients de ce secteur qui collaborent avec Anaqua pour la gestion de leur PI.

Présente dans plus de 100 pays, ConvaTec est une entreprise mondiale de médecine et de technologies axée sur les thérapies pour la gestion des maladies chroniques, avec des positions de leader sur le marché du traitement avancé des plaies, des stomies, de la continence, des soins intensifs et de la perfusion. Les produits de ConvaTec offrent de nombreux avantages cliniques et économiques, notamment la prévention des infections, la protection des peaux à risque, l’amélioration des résultats des patients et la réduction du coût total des soins.

Christina Allegrini, vice-présidente, directrice juridique adjointe et responsable mondiale de la propriété intellectuelle chez ConvaTec, a déclaré : “La vision de notre entreprise est d’être le pionnier de solutions médicales fiables pour améliorer les vies que nous touchons. Dans ce cadre, l’un de nos principaux piliers stratégiques est l’innovation dans notre travail et nos solutions, soutenue par des investissements accrus dans la recherche et le développement. Par conséquent, il est essentiel que nous gérions notre innovation et notre propriété intellectuelle de manière efficace et efficiente – et Anaqua nous aidera à le faire.”

ConvaTec utilisera la plateforme AQX d’Anaqua pour la gestion de ses brevets marques, les annuités et les renouvellements (en conjonction avec Anaqua Services), et l’analyse des brevets grâce à l’intégration avec AcclaimIP d’Anaqua.

Bob Romeo, PDG d’Anaqua a déclaré : “Nous sommes fiers de travailler avec ConvaTec et de soutenir une société motivée par l’innovation visant à mieux servir les personnes qui ont besoin de soins médicaux avancés à travers le monde. Pour notre part, nous sommes impatients d’aider ConvaTec à protéger leur innovation et leurs besoins en gestion PI. Nous sommes également ravis d’ajouter une autre entreprise multinationale à notre portefeuille croissant de clients dans les secteurs des soins de santé et des sciences de la vie.”

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. leader dans le domaine de la gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle. La plateforme AQX d’Anaqua combine les meilleures pratiques de flux de travail avec des analyses de données et des services technologiques pour créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie PI, permettre la prise de décision PI et rationaliser les opérations PI. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques à travers le monde, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets de conseil dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de cadres, d’avocats, d’assistants juridiques, d’administrateurs et d’innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion PI. Le siège social de l’entreprise est basé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou LinkedIn.

À propos de ConvaTec

ConvaTec est une entreprise mondiale de produits médicaux et de technologies axée sur les thérapies pour la gestion des maladies chroniques, avec des positions de marché dominantes dans le traitement avancé des plaies, les soins pour stomies, la continence et les soins intensifs, ainsi que les soins par perfusion. Basée au Royaume-Uni, l’entreprise est présente dans plus de 100 pays et emploie près de 10 000 personnes dans le monde. Les produits de ConvaTec offrent une gamme d’avantages cliniques et économiques, notamment la prévention des infections, la protection des peaux à risque, l’amélioration des résultats des patients et la réduction du coût total des soins. Pour en savoir plus sur ConvaTec, veuillez consulter le site convatecgroup.com.

