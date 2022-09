Crescimento do Mercado Impulsiona Reorganização da Unidade de Soluções Criogênicas Integradas do Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

TEMECULA, Califórnia, Sept. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a reorganização da sua Cryogenic Solutions Unit (Unidade de Soluções Criogênicas – ICS). Como resultado do crescimento da ICS e das tremendas oportunidades de mercado em energia renovável e verde, a ICS será dividida em duas Unidades Funcionais a partir de 1º de outubro de 2022.

A nova unidade “Nikkiso Fueling and Solutions” (Abastecimento e Soluções Nikkiso) continuará impulsionando o crescimento dos negócios nos mercados de abastecimento de hidrogênio e de gás natural, sistema montado em skid e sistemas turnkey. Mike Mackey (Vice-Presidente Sênior da ICS) passará a ser o Presidente da Nikkiso Fueling & Solutions. Todo o pessoal e instalações atuais da ICS continuarão a fazer parte desta nova Unidade.

A nova Unidade “Nikkiso Energy Infrastructure & Strategic Projects” (Projetos de Infraestrutura e Estratégicos de Energia da Nikkiso – NESP) irá expandir as ofertas do Grupo para o fornecimento de soluções completas de infraestrutura energética, incluindo usinas geotérmicas, sistemas de distribuição de hidrogênio comprimido, soluções de recuperação de energia, e sistemas de abastecimento marítimo offshore. A unidade também dará suporte completo às plantas Nikkiso Cosmodyne. Joseph Pak (Presidente da ICS) atuará como Presidente da NESP.

O departamento Nikkiso Expander Application Technique (Técnica de Aplicação de Expansores da Nikkiso – NEAT), liderado pelo Dr. Reza Agahi, fará parte da unidade NESP.

“Essas mudanças têm por objetivo aprimorar o atendimento dos nossos clientes e permitir a expansão do nosso portfólio de soluções que atendam às exigências cada vez maiores de emissão zero em todo o mundo”, disse Peter Wagner, CEO da Nikkiso CE&IG. “Essas novas unidades darão um suporte ainda maior da nossa visão de ‘Liderar as mudanças para um mundo mais saudável’.”

Com essas mudanças, a Nikkiso dá continuidade ao seu compromisso de ser uma presença global e local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processo para Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.

CONTATO COM A MÍDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com