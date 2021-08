Le CT430 et le CT431 permettent aux ingénieurs d’études de simplifier la conception de leurs produits tout en offrant des solutions plus efficaces

SANTA CLARA, Californie, 16 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Crocus Technology Inc., fournisseur de premier plan des capteurs révolutionnaires de magnétorésistance à effet tunnel (TMR) XtremeSense™, annonce aujourd’hui les capteurs de courant isolés CT430 et CT431 avec une bande passante de 1 MHz et une erreur totale inférieure à 1 % sur la plage complète de températures. Le fonctionnement à haute vitesse et la sortie précise permettent aux clients d’optimiser la conception de leur système pour des dimensions plus petites et une plus grande efficacité. Contrairement aux conceptions existantes qui utilisent un capteur à effet Hall, le capteur TMR XtremeSense™ offre une solution de conception sans compromis en combinant une réponse à large bande passante et une précision élevée.

Les produits CT43x sont des dispositifs sans fil qui utilisent la technologie de pointe TMR XtremeSense™ de Crocus pour détecter des variations extrêmement faibles des courants alternatifs ou continus tout en atteignant une erreur de sortie totale sans précédent de moins de 1,0 % sur la plage complète de températures allant de -40 °C à +125 °C. En outre, le CT43x dispose d’une solide immunité intégrée aux champs en mode commun qui permet à l’appareil de rejeter plus de 99 % des champs parasites sans nécessiter de protection externe. La technologie TMR brevetée de Crocus offre par défaut un très haut rapport signal sur bruit (SNR) qui permet les mesures à haute résolution requises pour le contrôle de précision ou les applications de surveillance. La performance en matière d’erreur et de décalage linéaires est intrinsèquement plus précise, permettant l’élimination de l’étalonnage du niveau du système normalement effectué avec une référence de tension externe, libérant ainsi du temps pour le traitement et simplifiant la conception du système. « Je suis ravi de présenter ce capteur de courant véritablement différent qui met en évidence les avantages que la technologie TMR XtremeSense™ de Crocus peut apporter », a déclaré Zack Deiri, président-directeur général de Crocus Technology. « Nos clients ont été impressionnés par le niveau de performance que nous sommes en mesure de fournir dans leurs applications. La combinaison du temps de réponse rapide et de la précision fournit aux concepteurs de systèmes la flexibilité qu’ils souhaitaient obtenir sans aucun compromis. »

Caractéristiques et performances du produit :

CT430 (version 5 V), CT431 (version 3,3 V)

Conducteur de 0,5 mΩ intégré permettant des applications 20 A, 30 A et 50 A

Total des erreurs de sortie +/-0,7 % (typ.)

Temps de réponse 300 ns, bande passante 1 MHz

Peu bruyant 9 mArms

Rejet du champ en mode commun (CMFR) intégré avec plus de 99 % d’immunité

Broche de sortie pour la détection de surintensité

Les investissements réalisés l’année dernière pour étendre notre capacité de production ont permis à Crocus d’être prêt à soutenir un volume élevé de production aujourd’hui. À ce jour, nous avons expédié plus de 50 millions de capteurs TMR XtremeSense™, et notre clientèle continue de croître rapidement. Les produits tels que les CT430 et CT431, qui ont une empreinte standard dans l’industrie, permettent aux clients de mettre à niveau facilement leurs produits existants et d’accélérer l’adoption des produits.

Les applications ciblées se situent dans les domaines des onduleurs électriques solaires, de la correction de facteur de puissance (PFC), des systèmes de gestion de batterie (BMS), des appareils intelligents, de l’IdO et des alimentations électriques. Ces dispositifs à la pointe de la technologie sont des compagnons parfaits pour les applications émergentes utilisant des dispositifs de puissance GaN et SiC pour lesquels le temps de réponse rapide des capteurs de courant TMR de Crocus garantira l’efficacité opérationnelle la plus élevée.

Les CT430 et CT431 sont disponibles dans un boîtier à circuit intégré à contour réduit (SOIC) de 16 fils standard de l’industrie avec des dimensions de 10,20 10,31 2,54 mm. Des échantillons et des tableaux d’évaluation sont actuellement disponibles, et les dispositifs seront en pleine production en août 2021. Pour tout complément d’information sur les produits CT430 et CT431, veuillez consulter les pages Web :

CT430 https://crocus- technology.com/products/ct430/

CT431 https://crocus- technology.com/products/ct431/

À propos de Crocus Technology

Crocus Technology développe et fabrique des capteurs magnétiques de pointe basés sur sa technologie brevetée de capteurs TMR XtremeSense™. La technologie révolutionnaire de capteurs magnétiques développée par Crocus apporte des avancées significatives à l’IdO ainsi qu’aux appareils intelligents, aux applications industrielles, grand public, médicales et automobiles électroniques qui demandent une haute précision, une haute résolution, des performances de température stables et une faible consommation d’énergie. Le siège social de Crocus se trouve à Santa Clara, en Californie. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site http://www.crocus- technology.com.

© 2021 Crocus Technology International Corp. Tous droits réservés. Crocus Technology, XtremeSense et ses combinaisons sont des marques déposées de Crocus Technology Inc. et Crocus Technology SA. Les autres noms sont donnés à titre d’information uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Elsa Magnani

Crocus Technology

Tél. : +1-208-999-6643

E-mail : [email protected] technology.com