Crurated annonce des événements exclusifs pour 2023

LONDRES, 27 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Crurated, la communauté londonienne de vignerons basée sur l’adhésion et conçue pour mettre en relation les connaisseurs avec des producteurs de classe mondiale, a annoncé aujourd’hui le calendrier des événements pour 2023. Se tenant dans certains des restaurants, domaines et hôtels les plus prestigieux de la planète, les événements de Crurated lient les membres à leurs vignerons préférés. Les participants aux événements ont aussi la chance de goûter à des menus personnalisés préparés par des chefs de renommée mondiale dans des environnement luxueux. Pour en savoir plus ou vous inscrire, rendez-vous sur https://crurated.com/ events/ .

« Nos événements sont des moments intimes qui réunissent les producteurs de renommée mondiale et les personnes qui adorent leurs vins », a déclaré Alfonso de Gaetano, fondateur de Crurated. « Notre équipe conçoit avec minutie des expériences qui ne ressemblent à aucune autre. De discussions en tête-à-tête avec des vignerons à des séjours dans certains des plus beaux lieux de la planète, avec des repas préparés par des chefs primés, ces événements sont à ne pas manquer. »

17 mai : Crurated organisera une soirée inoubliable associant dîner gastronomique et vins exceptionnels au Legacy Records de New York. L’équipe, ainsi que le vigneron Pierre-Vincent Girardin, serviront une variété de vins du Domaine Pierre Girardin, tous en taille Magnum ; y compris Meursault Les Narvaux 2021, Corton-Charlemagne Grand Cru 2021, Pommard 1er Cru Les Rugiens Bas 2021, Vosne-Romanée 2020, Échezeaux Grand Cru 2019, Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles 2018 et Bâtard-Montrachet Grand Cru 2020. La participation à cet événement exclusif est destinée aux membres payants et sur invitation uniquement.

Du 12 au 14 juin : rejoignez Crurated pour un voyage spécial en Champagne destiné à seulement 10 heureux invités, avec des visites des principaux domaines. Les participants dîneront aussi dans des maisons de famille et des restaurants exclusifs, et rencontreront des producteurs comprenant Mathieu Roland-Billecart, PDG de Billecart-Salmon, Frédéric Rouzaud, propriétaire de Louis Roederer, Alexandre Chartogne de Chartogne-Taillet, Raphaël Bérêche de Bérêche et Fils, et Rodolphe Péters de Pierre Péters. Des hébergements de luxe seront fournis par la Résidence Eisenhower.

11 juillet : Sabina Ibiza, aux inspirations écologiques, accueillera Crurated et 16 participants dans son clubhouse cinq étoiles pour un déjeuner incroyable. La nourriture sera servie par le restaurant La Paloma et les invités pourront rencontrer les producteurs et déguster des vins du Domaine Vincent Dancer et du Domaine Pierre Girardin.

6 octobre : Crurated organisera un dîner de vigneron exclusif pour 12 invités dans l’un des restaurants les plus renommés, Asador Etxebarri, situé dans la région basque, un centre gastronomique mondial de la planète. Rencontrez les vignerons et goûtez à une sélection de vins de La Conseillante Pomerol et de Champagne Pierre Péters. Les invités profiteront aussi d’un menu se mariant parfaitement au vin, du chef basque Victor Arguinzoniz.

Du 6 au 11 novembre : un groupe exclusif d’adorateurs du vin aura la chance de profiter de dîners de vignerons à Bangkok, Hong Kong ou Singapour avec Vincent Dancer du Domaine Vincent Dancer et Charles Lachaux du Domaine Arnoux-Lachaux et Charles Lachaux. Davantage de détails sur ces événements exclusifs seront disponibles au cours des semaines à venir.

Regardez les chaînes de Crurated sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous sur Crurated.com pour devenir membre et rester au courant des actualités.

À propos de Crurated

Lancée en 2021 en mettant un accent particulier sur la France et l’Italie, Crurated est une communauté de vignerons basée sur l’adhésion, conçue pour mettre en relation les connaisseurs et les producteurs de classe mondiale. Une équipe de spécialistes fournit des services personnalisés et des expériences authentiques, tandis que le service logistique transparent de Crurated garantit la qualité et l’origine grâce à un stockage sécurisé dans des caves à vin et une technologie de blockchain innovante. Pour devenir membre, rendez-vous sur crurated.com.

