Crurated Anuncia Eventos Exclusivos para 2023

LONDRES, April 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Crurated, a comunidade de vinhos com sede em Londres, criada para conectar os conhecedores com os produtores de todo o mundo, anunciou hoje a programação de eventos para 2023. Apresentados por alguns dos restaurantes, Domaines e hotéis mais prestigiados do mundo, os eventos da Crurated conectam os membros com seus vinicultores favoritos. Os participantes do evento também têm a oportunidade de saborear menus personalizados de chefs de renome mundial em ambientes luxuosos. Para mais informação ou para se inscrever, visite https://crurated.com/events/.

“Nossos eventos são super personalizados, reunindo produtores de renome mundial com amantes de vinhos”, disse Alfonso de Gaetano, Fundador da Crurated. “Nossa equipe elabora com detalhes experiências diferentes de tudo o que as pessoas já conhecem. Com conversas pessoais com vinicultores, estadias em alguns dos melhores locais do planeta e pratos de chefs premiados, esses eventos são imperdíveis.”

17 de maio: A Crurated apresenta uma noite inesquecível com pratos e vinhos excepcionais na Legacy Records, em Nova York. A equipe, juntamente com o enólogo Pierre-Vincent Girardin, servirá uma variedade de vinhos da Domaine Pierre Girardin, todos em tamanho Magnum; incluindo Meursault Les Narvaux 2021, Corton-Charlemagne Grand Cru 2021, Pommard 1er Cru Les Rugiens Bas 2021, Vosne-Romanée 2020, Échezeaux Grand Cru 2019, Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles 2018 e Bâtard-Montrachet Grand Cru 2020. A participação neste evento exclusivo é somente para membros pagantes convidados.

12-14 de junho: Junte-se à Crurated em uma viagem especial com apenas 10 convidados sortudos para a região de Champagne com visitas aos principais produtores. Os participantes também irão jantar em maisons familiares e restaurantes exclusivos e irão conhecer produtores tais como Mathieu Roland-Billecart, CEO da Billecart-Salmon, Frédéric Rouzaud, proprietário da Louis Roederer, Alexandre Chartogne de Chartogne-Taillet, Raphaël Bérêche de Bérêche et Fils, Rodolphe Péters de Pierre Péters. As acomodações de luxo serão fornecidas pelo Residence Eisenhower.

11 de julho: A Sabina Ibiza, de inspiração ecológica, recebe a Crurated e 16 participantes no seu clube cinco estrelas para um delicioso almoço. O almoço será servido no restaurante La Paloma e os convidados conhecerão os produtores e degustar os vinhos Domaine Vincent Dancer e Domaine Pierre Girardin.

6 de outubro: A Crurated fará um jantar exclusivo de enólogos para 12 convidados em um dos restaurantes mais famosos, o Asador Etxebarri, localizado na Região Basca, um centro gastronômico conhecido em todo o mundo. Conheça os produtores de vinho e deguste uma seleção de vinhos de La Conseillante e Champagne Pierre Péters, da Pomerol. Os convidados também poderão desfrutar de um menu deliciosamente harmonizado do chef basco Victor Arguinzoniz.

6-11 de novembro: Um grupo exclusivo de amantes de vinhos terá a oportunidade de visitar restaurantes de vinicultores em Bangkok, Hong Kong ou Cingapura com Vincent Dancer do Domaine Vincent Dancer e Charles Lachaux do Domaine Arnoux-Lachaux e Charles Lachaux. Mais detalhes sobre esses eventos exclusivos estarão disponíveis nas próximas semanas.

Sobre a Crurated

Lançada em 2021 com ênfase na França e na Itália, a Crurated é uma associação da comunidade vinícola criada para conectar conhecedores e produtores de todo o mundo. Uma equipe de especialistas oferece serviços personalizados e experiências autênticas, enquanto o serviço de logística contínuo da Crurated garante a qualidade e a proveniência, graças ao armazenamento seguro da adega e à inovadora tecnologia blockchain. Para se tornar um membro, visite crurated.com.

