Curia désigne Philip Macnabb au poste de président-directeur général

ALBANY, N.Y., 18 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, une organisation de recherche, développement et fabrication en sous-traitance de premier plan, a annoncé aujourd’hui que Philip Macnabb avait été nommé président-directeur général, succédant ainsi à John Ratliff.

« Au nom du conseil d’administration, nous remercions John Ratliff pour les progrès prodigieux réalisés par Curia sous sa direction », ont déclaré les membres du conseil de l’entreprise Sean Cunningham, directeur général de GTCR, et William McMullan, directeur général de Carlyle. « Nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à Phil, un cadre expérimenté qui a toujours réussi, et ce de manière impressionnante, à concentrer les entreprises sur leur proposition de valeur fondamentale, améliorant l’expérience client et bâtissant des organisations avec une valeur réelle et durable. Curia est bien positionnée sur le marché croissant des CDMO, et nous nous réjouissons quant à ses perspectives sous la direction de Phil. »

M. Macnabb a commenté : « Curia est une société unique possédant une expertise scientifique approfondie à travers son offre de bout en bout. Notre communauté Curia mondiale compte des personnes extraordinaires, qui sont extrêmement motivées par notre noble mission consistant à améliorer la vie des patients. En ce qui concerne l’avenir, nous nous concentrerons sur la création d’une valeur durable pour les clients et les employés. »

M. Macnabb rejoint Curia après avoir passé des années à des fonctions de direction dans diverses entreprises du secteur de la santé. Avant cela, M. Macnabb occupait des postes à responsabilité dans les segments de la technologie, de la distribution et des produits de grande consommation. Il a obtenu un MBA de l’université de Chicago et une licence en administration des affaires de l’université Purdue.

À propos de Curia

Curia est une une organisation de recherche, développement et fabrication en sous-traitance de premier plan qui fournit des produits et services allant de la R&D aux clients pharmaceutiques et biopharmaceutiques en passant par la fabrication commerciale. Basés sur 29 sites à travers les États-Unis, l’Europe et l’Asie, les près de 4 000 employés de Curia aident les clients de l’entreprise à passer de la curiosité à la guérison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CuriaGlobal.com .

