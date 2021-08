NEW YORK, 25 août 2021/PRNewswire/ — Customertimes annonce l’expansion de sa pratique Salesforce Industries dans la région EMEA et en Amérique du Nord.

Avec l’acquisition de Vlocity en 2020, Salesforce poursuit son avancée dans les solutions destinées aux secteurs industriels verticaux. Customertimes est un navigateur principal de Salesforce ayant une grande expérience de toutes les solutions Salesforce Industry Cloud. Elle est bien placée pour produire des résultats commerciaux exceptionnels pour tout projet industriel.

Reconnue internationalement pour son partenariat solide avec Salesforce, cette expansion de la pratique permettra à Customertimes de continuer à offrir une véritable transformation numérique pour des secteurs verticaux complexes tels que les services financiers, les soins de santé et les sciences de la vie, les communications et les médias, et les services publics.

« Actuellement, le secteur connaît un énorme déficit de compétences en matière de solutions Vlocity », déclare Rinoy Varkey, responsable des pratiques et SVP, Salesforce Industries (Vlocity) chez Customertimes. « Nous sommes là pour combler ce déficit. Nous sommes là pour combler ce déficit. Nous disposons des bonnes personnes au bon moment – notre réseau de plus de 800 consultants Salesforce certifiés au niveau mondial peut gérer n’importe quel projet de A à Z ou aider à renforcer les effectifs des projets existants. »

« Grâce à plus de 1400 certifications Salesforce et à une équipe d’experts Salesforce Industries Cloud de premier plan, nous sommes réputés pour nos offres de services axées sur la valeur et notre efficacité dans la réalisation des programmes », ajoute Adriano Acciaroli, vice-président EMEA chez Customertimes. « Nous avons des modèles d’engagement adaptés à chaque région ou segment de clientèle, tout en offrant une qualité et une assistance sans compromis. »

Nos principaux domaines d’engagement sont la modélisation des produits d’entreprise, la conception/la configuration de catalogues de produits d’entreprise, l’architecture technique de CPQ, le développement/la configuration de CPQ et la consultation/le développement d’OmniStudio.

Customertimes Corp. est une société internationale de conseil et de logiciels qui se consacre à rendre les meilleures technologies de TI accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1 300 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation des activités et à tirer le maximum de leurs investissements dans les technologies. Précurseur en services-conseils et en mise en œuvre des solutions Salesforce en Europe de l’Est et primée en développement de produits, Customertimes Corp. a actuellement son siège social à New York, ainsi que des bureaux régionaux à Londres, à Paris, à Toronto, à Kiev, à Minsk, à Riga et à Moscou. Pour en savoir plus, visitez le site www.customertimes.com.

