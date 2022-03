De roupas a ensaios clínicos: Fundador da Lululemon se compromete a doar US$ 100 milhões para o encontro da cura da FSHD

Chip Wilson sofre de uma forma rara de distrofia muscular e busca inovadores científicos para encontrar a cura para ele e para os outros

VANCOUVER, British Columbia, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Os empreendedores mais bem-sucedidos do mundo geralmente estão dispostos a compartilhar como as lições aprendidas e a resiliência moldaram seu senso de negócios, mas poucos transcendem o sucesso e criam um caminho otimista para superar o maior desafio – sua própria saúde.

Revelando sua própria história, Wilson, que foi diagnosticado com distrofia muscular facioescapulo-umeral tipo 2 (FSHD2) aos 32 anos, divulgou que se comprometeu a doar US$ 100 milhões e criou um novo empreendimento, o Solve FSHD, para encontrar a cura para da FSHD até 2027, com foco na causa genética subjacente ou melhoria da função e do crescimento muscular.

“Solve FSHD irá acelerar o desenvolvimento subfinanciado de drogas e terapias para interromper a degeneração e aumentar a força muscular, e melhorar a qualidade de vida de quem vive com essa doença”, disse Wilson, que parou de jogar squash há 10 anos por não poder mais levantar a raquete acima da cabeça.

Aos 67 anos, o empresário em série e pai de cinco meninos disse que a parte superior do seu corpo está “muito debilitada”. Suas pernas perderam substancialmente tecido muscular e Wilson prevê que em um futuro não muito distante ele precisará de usar cadeira de rodas.

“Eu ainda consigo andar, mas preciso me concentrar muito para não tropeçar e cair. Sei que um dia não conseguirei mais andar”, disse o empresário e filantropo de negócios canadense. Atualmente não há cura para a FSHD, um distúrbio genético que apresenta sintomas, gravidade e progressão diversas. De acordo com a Mayo Clinic, a fraqueza muscular começa geralmente na face, quadril e ombros. O início geralmente ocorre na adolescência, mas pode começar até na infância.

“É uma das distrofias musculares adultas mais prevalentes. Os investimentos da Resolve FSHD agora para ajudar a validar biomarcadores e desenvolver novas terapias pagarão dividendos mais tarde para qualquer empresa ou pesquisador que busque melhores terapias para FSHD. Esses investimentos são a base para os futuros ensaios clínicos e servem como uma semente para mais financiamento e investimento”, disse o Dr. Jeffrey Statland, Professor Assistente de Neurologia da University of Kansas Medical Center. O Dr. Statland fez treinamento clínico e de pesquisas de doenças neuromusculares, com focado principalmente na FSHD.

“Solve FSHD irá apoiar projetos que normalmente não receberiam financiamento, incluindo gargalos na pipeline e, assim, acelerar o desenvolvimento de ensaios clínicos e novas terapias. Podemos avançar rapidamente e buscar vários projetos simultaneamente ”, disse Wilson.

Cientistas, empresas de biotecnologia e biofármacos, especialistas em degeneração muscular e outros pesquisadores que trabalham em campos de distrofia muscular semelhantes estão convidados a entrar em contato com a Solve FSHD. A Solve FSHD quer financiar ou investir em potenciais parceiros de pesquisa, empresas e clínicos interessados em avançar pesquisas e ensaios clínicos afins.

A Solve FSHD também quer entrar em contato com pessoas que tenham ou suspeitam que tenham FSHD, que queiram se voluntariar para participar de um registro de contato para ensaios clínicos.

“A FSHD muda a vida das pessoas e sei que meu futuro será bem difícil”, disse Wilson. “Prefiro não ser somente um observador e sim utilizar o meu tempo e dinheiro para ajudar esta causa tão importante para mim e para tantas pessoas. E ainda levar esperança para as pessoas afetadas pela FSHD.”

Sobre a Solve FSHD

A Solve FSHD está financiando atividades inovadoras de pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia e biofármacos que aceleram novos tratamentos para distrofia muscular facioscapulo-umeral (FSHD). O programa é totalmente financiado e criado pelo empresário e filantropo canadense Chip Wilson. O fundador da Lululemon Athletica inc., empresa de vestuário atlético inspirado na yoga tem FSHD há três décadas. Ele investiu US$ 100 milhões do seu próprio dinheiro para criar o Solve FSHD para financiar projetos que se encaixam na missão da organização: acelerar a pesquisa de novas terapias e encontrar uma cura para a doença até 2027.

Anúncios futuros de financiamento de subsídios serão publicados no site da Solve FSHD – https://solvefshd.com/

Para empresas em estágio inicial, entre em contato com a Solve FSHD em info@solvefshd.com .

Quem tiver FSHD e quiser obter mais informações sobre ensaios clínicos ou ser incluído no registro de FSHD, consulte o site da Solve FSHD – https://solvefshd.com/